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高鐵卡娜赫拉商品年創千萬商機！限量彩繪列車模型開賣

▲本次限量上市的「台灣高鐵與卡娜赫拉的小動物」彩繪列車模型，依據2019年11月首發的彩繪列車設計，使用車號TR34的模型，於日本生產完成來台，經專業後製成為獨特的彩繪列車限定珍藏版。（圖／記者黃仁杰攝,2022.12.01）
▲本次限量上市的「台灣高鐵與卡娜赫拉的小動物」彩繪列車模型，依據2019年11月首發的彩繪列車設計，使用車號TR34的模型，於日本生產完成來台，經專業後製成為獨特的彩繪列車限定珍藏版。（圖／記者黃仁杰攝,2022.12.01）

記者黃仁杰／台南報導

迎接草莓季，萌度爆表的「台灣高鐵與卡娜赫拉的小動物」再度與7-ELEVEN合作，即（1）日起推出兩款聯名草莓點心，包括「草莓牛奶棒」及「草莓蛋糕捲」，甜蜜融化大小朋友的心！另外，高鐵公司同時推出新款600ml瓶裝水，4款新版包裝，補充水分也有好心情；此外，還有「台灣高鐵與卡娜赫拉的小動物」彩繪列車模型，限量300組，這也是高鐵公司首次推出彩繪列車模型，極具意義與收藏價值。市場預估，高鐵公司與卡娜赫拉的聯名商品從2019年推出以來，預計將創造總值高達5千萬的商機。

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台灣高鐵公司表示，此次新推出商品「草莓牛奶棒」每份售價35元，為暢銷品「牛奶我最棒」延伸，另添加台灣本土草莓果肉，細緻攪拌，淡雅草莓風味令人齒頰留香。「草莓蛋糕捲」每份售價39元，柔軟戚風蛋糕搭配草莓奶油霜及法國果泥草莓醬，滋味香甜造型可愛。兩款聯名點心在超過6500間7-ELEVEN門市均有販售，12/27前搭配CITY CAFE中杯美式或拿鐵，享超值組合優惠55元，讓可愛的P助與粉紅兔兔開啟您一天的美好時光。

台灣高鐵公司營業處零售事業經理江碧珊受訪表示，高鐵公司在今（2022）年6月份就已經與卡娜赫拉合作過3款商品，這次搭上冬天的甜食熱潮，也是草莓盛產的季節，因此此次推出兩款聯名點心，另外，雖然高鐵卡娜赫拉彩繪列車已經在去年10月退役，但由於粉絲的殷切期盼，因此在這第四波聯名商品中首次推出彩繪列車模型，而從2019年開始，聯名商品年年均創下千萬商機，而高鐵公司也將在今年底與卡娜赫拉簽約到期，預計在明（2023）年中，旅客就能看到全新聯名商品。

▲「台灣高鐵與卡娜赫拉的小動物」再度與7-ELEVEN合作，即（1）日起推出兩款聯名草莓點心，包括「草莓牛奶棒」及「草莓蛋糕捲」。另外，高鐵公司同時推出新款600ml瓶裝水，4款新版包裝。（圖／記者黃仁杰攝,2022.12.01）
▲「台灣高鐵與卡娜赫拉的小動物」再度與7-ELEVEN合作，即（1）日起推出兩款聯名草莓點心，包括「草莓牛奶棒」及「草莓蛋糕捲」。另外，高鐵公司同時推出新款600ml瓶裝水，4款新版包裝。（圖／記者黃仁杰攝,2022.12.01）
而廣受歡迎的聯名瓶裝水，本次持續與台塩海洋鹼性離子水合作，特別推出600ml包裝，同時設計4種新造型，於家樂福、愛買、大潤發等量販通路均有販售，除單瓶外更提供箱購，每箱24瓶、售價600元，促銷優惠依各通路為準。PChome 24h購物及高鐵站內7-ELEVEN則提供420ml的聯名瓶裝水，歡迎旅客依需求選購。

此外，本次限量上市的「台灣高鐵與卡娜赫拉的小動物」彩繪列車模型，依據2019年11月首發的彩繪列車設計，使用車號TR34的模型，於日本生產完成來台，經專業後製成為獨特的彩繪列車限定珍藏版，精彩呈現每節車廂細膩可愛逗趣的圖案，質感精緻。本款彩繪列車限定珍藏版模型，搭配9款嚴選聯名商品組合，每組售價25,000元，限量300組，今日開賣，僅在東方模型店及PChome 24h購物販售，是鐵道玩家不可錯過的夢幻逸品。

台灣高鐵自2019年推出「台灣高鐵與卡娜赫拉的小動物」聯名商品以來，持續創造波段話題，各項聯名商品目前持續熱銷中。歡迎卡娜赫拉粉及高鐵粉至車站及合作網購、量販通路選購「台灣高鐵與卡娜赫拉的小動物」聯名商品，讓各種高鐵造型的超萌P助與粉紅兔兔，串起高鐵旅途中的美好時刻。

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