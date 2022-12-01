法爾劇團首次來台演出！被譽為東南亞版太陽馬戲團

來自柬埔寨暹粒的法爾劇團，每晚演出榮獲多個國際媒體的讚賞，例如CNN Travel讚譽為「東南亞的太陽馬戲團」、連續五年獲得現場觀看觀眾的肯定評論，榮登Tripadvisor名人榜等，亦受邀於多國藝術節演出，舉凡美國玲玲馬戲團藝術節、澳洲阿德雷德藝術節、達爾文藝術節、韓國安山藝術節、水原藝術節、光州藝術節、中國寧波藝術節、新加坡Flipsidel藝術節等國。這次獲邀至衛武營國家藝術文化中心於馬戲平台演出，是唯二的國際演出團隊。
記者賴正琳／綜合報導
法爾劇團表示，感謝長榮航空的支持，讓疫後首趟飛行能於今年12月抵達台灣，並首次在台演出。這次帶來的劇碼為《成住壞空》，呈現權力的爭奪以及生存的不易，結合劇場元素、馬戲雜技以及木偶戲。劇中呈現的角色豐富，不論過程如何，最終發現每個人都有自己的優勢以及獨特之處。在衛武營榕樹廣場演出的時段為12月9日、10日晚上八點。
這齣作品為法爾藝術學院及聯合國教科文組織（UNESCO）、歐盟藝術發展計畫完成的作品，為法爾頂尖代表作之一，充滿文化代表性，更藉由佛教中劫難概念，說明世界的生成與毀滅進而到個人的生命歷程。期望透過此次的演出，讓台灣的觀眾們認識柬埔寨的藝文之美，也能看到法爾藝術學院自1994年成立以來，持續透過藝術帶來對社會的影響力。在演出返國後的一週，12月18日法爾藝術學院亦辦理全國線上活動，共同慶祝榮獲金氏世界紀錄的喜悅與榮耀！