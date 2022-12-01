世足／打賭12碼輸梅西3000元 波蘭門將笑稱「不會付錢」
梅西(Lionel Messi) 在阿根廷以2:0擊敗波蘭的比賽中，被波蘭門將Wojciech Szczesny撲出了一記12碼罰球，後者賽後也透露自己其實有和對方打賭，還因此輸掉了100歐元(約3千元臺幣)。
記者黃建霖/綜合報導
此役第38分鐘，梅西被Szczesny在禁區內犯規，裁判檢視VAR回放後，給了阿根廷一次12碼罰球機會，由梅西主罰。但他這一球踢得角度太直，被Szczesny直接預測到擋下，錯失進球機會。
儘管阿根廷最後還是以2:0取勝，但梅西卻相當懊惱，賽後他說：「丟失罰球，確實讓我有些生氣。但我犯錯後，球隊因此變得更加強大了。我們也清楚，一旦打破僵局之後，比賽進程就會被改變。」
而Szczesny則透露，當時裁判去看VAR，他找梅西聊天，並說自己願意打出100歐元賭裁判不會給12碼，結果當然是輸了。他笑說「我不知道這是不是合法的，在世界盃上可能要被禁賽吧？不過我現在不在乎。」
記者隨後也追問Szczesny是否會願賭服輸、付錢給梅西，後者直言：「不會，他可不會在意100歐元這筆小錢。」根據《富比世》雜誌統計，梅西2022年賺進了1.3 億美元為全球收入最高的運動員。