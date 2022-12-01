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邀請雇主推薦　模範移工選拔賽開跑

▲越南籍黎氏雪獲侯市長頒發111年模範移工。（圖／新北市勞工局）
▲越南籍黎氏雪獲侯市長頒發111年模範移工。（圖／新北市勞工局）

記者賴正琳／綜合報導

新北市擁有超過9萬名移工，人數為全國第3，為感謝並鼓勵移工朋友對經濟、社會的貢獻，新北市政府勞工局持續辦理模範移工選拔活動。凡在新北市工作1年以上，不限同一雇主，持有效聘僱許可在台合法居留，且未當選新北市前5年模範移工者，均可參加。此外，為肯定身障者在職場上堅守崗位、克服限制、工作成績表現卓著，新北身障模勞選拔也持續受理報名，預計將各選出10位表現優良的移工及身心障礙勞工，在112年五一勞動節表揚活動給予最高的肯定與鼓勵。

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去年獲選模範移工的越南籍黎氏雪女士，已在台灣養護機構工作超過12年，服務眾多重度、極重度多重障礙類別的身障者。阿雪就像是老師一樣耐心地照顧、教導院生，不論背架穿戴、緊急意外處理、癲癇發作護理等多元照護技巧都相當熟練，難不倒她！不僅獲侯友宜市長親自頒發獎座、獎金，溫馨的介紹影片，也感動在場眾人，優秀的表現除了提升社會對移工的正面印象，也成為在台移工的表率。

勞工局長陳瑞嘉表示，獲選的模範移工將接受公開表揚，並頒給獎座及獎金6000元，入圍決選的移工亦將頒發3000元獎金以資鼓勵，歡迎雇主、仲介、各國駐台辦事處、移工民間服務團體或社會大眾踴躍推薦，報名自即日起至明年2月3日止。另外，歡迎各公、民營事業單位、身障社會福利機構團體踴躍推薦工作地在新北、有一定雇主且已加入勞保的優秀身心障礙勞工，報名截止日為至111年12月30日(星期五)下午5時止，獲選者將頒發新臺幣6000元獎金及獎座1座。

相關活動資訊可至「新北勞動雲」網站首頁，透過關鍵字查詢「模範移工」、「112身障模範」下載簡章，如對本活動有相關疑問，歡迎向勞工局外勞服務科（02）29603456分機6477鄭小姐(模範移工)、6322王小姐(身障模勞)洽詢。

▲雇主杜太太特地穿著姊妹裝到場祝賀家中印尼籍看護工並感謝她對家人的付出。（圖／新北市政府）
▲雇主杜太太特地穿著姊妹裝到場祝賀家中印尼籍看護工並感謝她對家人的付出。（圖／新北市勞工局）

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