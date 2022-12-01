永和逆子弒父分屍成「人彘」！檢察官：人倫慘劇建請重判
去年12月8日，有民眾在永和區保平路旁的瓦磘溝大排水溝發現一具「無頭屍」，屍體雙臂、雙腿，還有頭顱部分都有遭「利刃切割」的痕跡，宛如人彘，案情震驚社會，警方調查後，發現兇手為54歲符姓男子，而死者正是符男的父親，案經審理，一審判其19年徒刑，高院昨天（30日）二審開庭，符男針對一審所認定的犯罪過程、手段及觸犯罪名，全都承認，但卻表示自己只是想保護母親，才會下殺手，否認預謀殺人，希望法院輕判，而檢方則認為本案為「人倫慘劇」，符男犯後亦無悔意，建請法院從重量刑。
編輯中心/綜合報導
回顧本案，由於屍體的切割傷口整齊，鑑識小組很快就推斷這是一起兇殺案，經調閱大排水溝沿路監視器後，發現符男行跡可疑，出門時拎著一個登機箱，但返家時箱子卻消失在鏡頭前，因此認定符男涉有重嫌。
符男被逮後表示，父母親離婚已逾30年，原本自己與母親同住，直到案發前幾天，因安養院沒辦法繼續照顧，才將父親接回家中，但期間父親卻經常指使自己及母親，嚴重影響2人原本生活，因此去年11月28日中午，自己趁父親午睡時，用枕頭將其悶死，之後藏屍在自家頂樓鐵皮屋的收納箱中，9天後因為散發屍臭，於是用利刃將其肢解，最後再以行李箱帶至永和區水源橋上棄屍。
一審宣判後，檢方及符男分別以量刑過輕、量刑過重提起上訴，昨天（30日）高院開庭時，符男僅簡單陳述，希望合議庭能輕判，讓他可以照顧老母親，對此，檢察官則指出，本案雖沒有被害人家屬想提告，不過仍是「子弒父」的人倫慘劇，故建請法院加重其刑。（編輯：陳苾暐）