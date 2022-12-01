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電腦族小心「滑鼠手」！ 醫師教4招助緩解痠痛麻

電腦族小心「滑鼠手」！ 醫師教4招助緩解痠痛麻
電腦族小心「滑鼠手」！ 醫師教4招助緩解痠痛麻

每日健康-每日都做得到的健康

整天專注在電腦前工作，偶爾會感到手部傳來一陣麻刺感，而這很有可能是「滑鼠手」悄悄找上門了！ 新北板橋亞東醫院骨科醫師陳鈺泓表示，「滑鼠手」的正式名稱為「腕隧道症候群」，若沒有及時改善，恐造成手腕腫脹發炎、肌肉萎縮、手腕骨錯位等，因此分享4招方法緩解滑鼠手，包括熱敷、注意姿勢、更換滑鼠配件和適度休息。

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▲ 滑鼠手跟使用電腦的姿勢息息相關。

陳鈺泓在臉書粉專《鋼鐵爸爸 骨科脊椎專業 陳鈺泓醫師｜新北板橋亞東醫院 骨質疏鬆 骨折骨刺 微創手術》發文提到，經常坐辦公室使用電腦的上班族或電動族都很容易有滑鼠手，由於一開始可能只有輕微症狀，讓人容易忽略，但長久下來除了痠痛麻之外，還會引起手腕腫脹發炎、手指麻木、肌肉萎縮、手腕骨錯位等。

陳鈺泓指出，滑鼠手跟使用電腦的姿勢息息相關，當使用電腦環境不好或時間過長，讓手腕長時間處於壓迫狀態，就會導致「腕隧道」勞損且逐漸變狹窄，使神經和血管感到壓迫，引起手痠痛麻。

圖／翻攝自 臉書／鋼鐵爸爸 骨科脊椎專業 陳鈺泓醫師｜新北板橋亞東醫院 骨質疏鬆 骨折骨刺 微創手術
圖／翻攝自 臉書／鋼鐵爸爸 骨科脊椎專業 陳鈺泓醫師｜新北板橋亞東醫院 骨質疏鬆 骨折骨刺 微創手術
▲ 陳鈺泓分享4招改善滑鼠手。

對此，陳鈺泓貼心分享4招改善滑鼠手，若是慢性疼痛的滑鼠手，可以將手泡在40攝氏度的熱水「熱敷」放鬆肌肉，但若是急性疼痛的話，熱敷則可能會使病情加重，因此建議趕快看醫生。另外，電腦族應特別「注意姿勢 」，使用滑鼠時，不妨把手臂擺在桌上支撐，用臂力移動，盡量不要手臂懸空。

不僅如此，也要注意椅子和桌子的高度，最佳的座椅和桌面的高度應該要讓整個手肘平放在桌面，而滑鼠過大或過小都會影響滑鼠手，建議「更換滑鼠配件」，增購符合人體工學的滑鼠、滑鼠支撐架等，以減少手部壓力。最後，如果已出現症狀，最好每使用滑鼠1小時就「休息 」10分鐘，以免情況加劇。

【本文獲臉書粉絲團《鋼鐵爸爸 骨科脊椎專業 陳鈺泓醫師｜新北板橋亞東醫院 骨質疏鬆 骨折骨刺 微創手術》授權】

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