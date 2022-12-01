籲團隊深刻檢討　蘇貞昌：有做出成績但人民期待更高

行政院今（1）日召開院會，會後發言人羅秉成轉述院長蘇貞昌對於選舉結果看法，首先期盼當選的地方首長與公職，能夠屢行對選民的承諾，在任期中施展抱負、在崗位上盡責，另提到執政政府一定要嚴肅面對、深刻檢討，雖過去在大家團結努力下有做出一些成績，但人民期待更高、要求更多，執政過程還有各方面需要檢討修正的地方，籲部會首長勇敢負責檢討自身的工作，「為民服務，為國家做事，請大家繼續努力。」
記者陳威叡／台北報導
蘇貞昌說，2022九合一選舉平和順利完成，感謝參與的國人同胞讓民主越來越成熟，感謝中選會、地方選務機構與檢警調相關機關的努力，他代表行政院向當選者表達恭賀與祝福，期盼地方首長與公職人員，就任後履行對選民的承諾，在任期中施展抱負，在崗位上盡責，推動城市繁榮，開創更好的生活。
蘇貞昌說，行政院秉持積極協助地方政府推動政策，推展諸多福國利民政策，強調政府工作沒有假期，一刻都不能休息，要持續不斷努力，因應國內外險峻情勢和人民的期待，而民主政治一定有選舉，選舉雖不是民主政治的全部，但非常重要，選舉結果展現人民的意志，每張選票都是期待。
蘇貞昌指出，本次的選舉結果，作為執政政府一定要嚴肅面對、深刻檢討，雖然過去大家團結努力做出一些成績，但人民期待更高、要求更多，執行過程中還有各方面要檢討修正盤點，看怎麼樣做到更好，請所有部會首長一定要虛心誠懇面對人民期待與要求，勇敢負責檢討自己的工作，「為民服務，為國家做事，請大家繼續努力。」