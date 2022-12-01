研究所爆「備取肉搜正取」！學霸流出對話：台灣教育怎了
近年來，越來越多人要精進自己的學歷，因而會報考研究所，而以台灣研究所來說，入學方式分為「推薦甄選入學」以及「一般生入學考試」，而近日正巧遇到推薦甄試入學放榜，不少人還在思考自己要去哪間研究所攻讀。不過在這時機點，卻爆出有研究所正取生出面指控，不少備取生竟然透過網路上交叉查榜，查到正取生的個人資料並且肉搜其「臉書」、「IG」等社群帳號，要求正取生放棄資格，引起廣大迴響，不少人刷新三觀表示「台灣教育到底怎麼了？」
編輯中心/綜合報導
一名網友在「Dcard」貼文指出「備取生不要再私訊正取生了....QQ」只見貼出的對話紀錄當中，對方劈頭就問「不好意思，請問你是有考上XXXX研所的XXX嗎？我是備取XXXXX，我有看到你上其他間，可以趕快放棄嗎？」這讓該正取生網友相當傻眼表示「其中還有口氣很差的QQ能夠理解備取想要趕快上岸或是對未來的不確定感到惶恐....但希望大家可以尊重也可以友善」！
貼文一出，引爆不少網友紛紛回應表示「什麼情況啊....這種真的是欠卡欸，我寧願把名額留到考試」、「天啊....真的會有人這樣喔....辛苦原PO了」、「傻眼…….支持你卡爆他們」、「這種真的是活該沒上，水準就是只值得備取啦！」、「台灣教育到底怎麼了啊？備取肉搜人家正取真的是很缺德，口氣還那麼差，這種人讀什麼研究所」、「還好我都用英文名+不太清楚的本人照片，不然真的很容易被人家肉搜找到」。
而也有不少學霸生苦主出面透露「之前也被七八個人私訊過....真的是不要再鬧了，有些人口氣真的差到爆」、「台灣教育真的悲哀，這些人到底在想什麼，之前上三間也是狂被肉搜私訊，很多人態度都超差」、「之前有個女的開頭就劈裡啪啦講一堆理由，我直接就給她已讀」、「一顆老鼠屎壞了一鍋粥....其實也很多乖乖等的備取生，但真的被這些人害死」。
而事實上，對於不少人有疑問「為何可以這樣肉搜」，《NOWnews》記者實際上網查詢各校榜單，發現許多大學的榜單公開資訊方式不同，有以准考證號碼為榜單查詢方式，有的則是姓名寫著「王O明」+加上准考證號碼，有的學校則是「公開全名」，顯然該事件被網友議論之後，各學校如何保護學生的個資又將是一大問題，也希望備取生別再有「肉搜」的方式逼迫正取生趕快放棄的行為。（編輯：張嘉哲）