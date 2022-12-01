誠品吉隆坡店12/17開幕　攜手台灣文創品牌前進東南亞

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誠品指出，除了將首次在東南亞呈現由書店職人精選的「誠品選書」，店內也細心規劃如客廳般舒適的閱讀空間。還有「誠品兒童館」規劃專屬兒童類選書、暢銷排行榜及每月主題策展，也將定期舉辦說故事等親子活動，邀請大小朋友共享閱讀時光。此外，「波光之城」匯集文創設計、在地生活雜貨。
而這次誠品生活吉隆坡開幕，特別邀請亞洲知名藝術家「幾米」推出主題藝術大展，同時也是幾米在馬來西亞首次展覽。擅長以充滿想像力的圖像與細膩畫風撫慰人心的幾米，繪本作品翻譯為英法西日韓泰等多國語言，並獲國際多項青年及兒童文學大獎等殊榮，此次在吉隆坡首展亦將呈現豐富繪本畫作，帶來溫暖療癒力量。
此外，長期推廣台灣文創、培育新創文化設計品牌的誠品生活文創平台expo，繼2019年前往東京日本橋，這次也首次前進東南亞，攜手台灣在地品牌、原創設計與大馬民眾交流，希望將觀光客必訪的台味體驗帶到吉隆坡。
在台灣佈局部分，誠品生活expo即日起在竹北全新大型影城商場「享平方Shown Square」開展「expo SELECT誠品生活精選」，匯集約50個生活風格品牌、近千項結合創意與文化設計的居家日常風格選品，邀請民眾營造在地美好生活。且誠品12/3將進駐東區地下街，「誠品生活捷運敦化店」以清新設計、將公共通道與商店門面設計成獨特的「列車窗景」，勾勒出「一窗一世界」的全新體驗。
而12/17開展東南亞首家旗艦店「誠品生活吉隆坡」後，2023年下半年還有占地規模約1.9萬坪的新店裕隆城全新旗艦大店，以及位於台中市七期核心的特色大店將陸續登場。深入鄰里的社區創新店「誠品生活時光」2023年亦將持續走入社區，希望能成為人們日常生活中的一部份。