微型電動二輪車新制上路　公總宣導抽獎名單出爐

公路總局從11月18日開始舉辦之「一騎來找查」網路遊戲抽獎活動，已於11月30日在律師見證下抽出行動隨行果汁機、必勝客現金禮券及統一超商商品卡等獎項，共有40名幸運得主，民眾可透過活動網站查詢得獎名單。此外，公路總局也提醒，微型電動二輪車新制上路，用路人務必遵守法規，以免受罰。
記者黃仁杰／台北報導
公路總局表示，為強化民眾瞭解如何安全騎乘微型電動二輪車，及宣導新規定內容，特舉辦本次抽獎活動；提醒活動得主，活動小組將以電話或E-mail通知得獎人領獎事宜，得獎人須提供身份證明文件及領據所需資料，方可領獎。
得獎人須於指定日期前完成領獎手續，逾期視同放棄得獎資格，歉難補發；該獎項將以候補名單依序遞補。如有洽詢事宜，可於政府行政機關辦公日之每日上午9點30分至中午、下午1點30分至5點30分，洽詢公路總局「一騎來找查」抽獎活動小組。
公路總局提醒，民眾騎乘微型電動二輪車不得載人，且需佩戴安全帽，最大行駛速率為25km/h以下，也不得擅自變更電子控制裝置與規格，另車輛應投保強制險、需登記領用懸掛號牌、騎乘年齡應年滿14歲以上。若是目前已使用之微型電動二輪車，應依道路交通管理處罰條例規定，於113年11月29日前依規定登記、領用、懸掛牌照，請車輛所有人儘速至監理所辦理，避免受罰。