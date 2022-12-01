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中國白紙革命　潘文忠：1.2萬台生安全、透過海基會聯繫

▲多名立委今（1）日關切旅中台生的安危。教育部長潘文忠表示，在當地的1.2萬名台生目前都平安，將透過海基會和台商學校，與台生保持聯繫。（資料圖／記者李琦瑋攝，2022.11.24）
▲多名立委今（1）日關切旅中台生的安危。教育部長潘文忠表示，在當地的1.2萬名台生目前都平安，將透過海基會和台商學校，與台生保持聯繫。（資料圖／記者李琦瑋攝，2022.11.24）

記者李琦瑋／台北報導

中國人民反封控，白紙革命遍地開花，已蔓延多個省市，多名立委今（1）日在立法院教育及文化委員會關切旅中台生的安危，教育部長潘文忠表示，在當地的1.2萬名台生目前都平安，教育部將透過海基會和台商學校，與台生保持聯繫。

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立法院教文會今天審查國民教育法修正草案，立委黃國書、陳秀寶、何欣純、吳思瑤等人，都在質詢時關切白紙革命，在中國台生安危議題。

黃國書詢問，白紙革命在各地發生，若台灣學生遇到緊急狀況，教育部如何協助？

潘文忠回應，初步統計在中國求學的台灣學生有1.2萬人，教育部目前透過陸委會、海基會、台灣陸生聯招會的窗口保持聯繫，目前得到的訊息是學生們都平安，這幾年也與台商學校成員、行政幹部都保持密切聯繫，若有學生有緊急狀況要支援，希望他們能盡快把訊息傳回台灣。

陳秀寶提到，教育部網站上的台生專區，點擊後直接連到陸委會網站，主要內容都是提醒到中國就學的風險和相關訊息，缺乏到中國後的安全指引，以及遇到緊急狀況後該如何求助。且網站提供給台生的緊急服務專線，是由海基會接聽，雖是24小時專線，但採輪班制，只有一人在線上，若真的發生問題，很難一人協助1.2萬名台生，呼籲教育部研擬緊急應變措施，甚至視情況，將台生帶回台灣。

潘文忠說，兩岸事務比較特殊，教育部很難比照到其他國家留學的台灣學生一樣，建立直接的聯繫管道，再加上近幾年中國態度，讓擔任招生窗口的台灣陸生聯招會受到影響，彼此聯繫不順暢，「我們再怎麼有誠意，但在官方聯繫確實不夠暢通」。

潘文忠形容，因為有中國「這道牆壁」的阻攔，學生赴陸求學時，教育部只能透過民間團體，包括海基會，還有中國的學生社團等聯繫，同時請台商學校給予支援，官方管道則比較困難，但他強調，相關部會都有加強聯繫，只要遇到相關議題，就會展開考量與討論。

何欣純指出，3所台商學校都位在中國南部地區，恐很難協助分布在中國各地的台生。她要求教育部近期馬上與陸委會、海基會、台商學校等加強聯繫，對在中國的台生傳遞訊息，提供相關支持和資源，並積極建立相關SOP。

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