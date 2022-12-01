中國白紙革命　潘文忠：1.2萬台生安全、透過海基會聯繫

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黃國書詢問，白紙革命在各地發生，若台灣學生遇到緊急狀況，教育部如何協助？
潘文忠回應，初步統計在中國求學的台灣學生有1.2萬人，教育部目前透過陸委會、海基會、台灣陸生聯招會的窗口保持聯繫，目前得到的訊息是學生們都平安，這幾年也與台商學校成員、行政幹部都保持密切聯繫，若有學生有緊急狀況要支援，希望他們能盡快把訊息傳回台灣。
陳秀寶提到，教育部網站上的台生專區，點擊後直接連到陸委會網站，主要內容都是提醒到中國就學的風險和相關訊息，缺乏到中國後的安全指引，以及遇到緊急狀況後該如何求助。且網站提供給台生的緊急服務專線，是由海基會接聽，雖是24小時專線，但採輪班制，只有一人在線上，若真的發生問題，很難一人協助1.2萬名台生，呼籲教育部研擬緊急應變措施，甚至視情況，將台生帶回台灣。
潘文忠說，兩岸事務比較特殊，教育部很難比照到其他國家留學的台灣學生一樣，建立直接的聯繫管道，再加上近幾年中國態度，讓擔任招生窗口的台灣陸生聯招會受到影響，彼此聯繫不順暢，「我們再怎麼有誠意，但在官方聯繫確實不夠暢通」。
潘文忠形容，因為有中國「這道牆壁」的阻攔，學生赴陸求學時，教育部只能透過民間團體，包括海基會，還有中國的學生社團等聯繫，同時請台商學校給予支援，官方管道則比較困難，但他強調，相關部會都有加強聯繫，只要遇到相關議題，就會展開考量與討論。
何欣純指出，3所台商學校都位在中國南部地區，恐很難協助分布在中國各地的台生。她要求教育部近期馬上與陸委會、海基會、台商學校等加強聯繫，對在中國的台生傳遞訊息，提供相關支持和資源，並積極建立相關SOP。