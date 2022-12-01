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快訊／本土確診+15595！死亡個案增53人　境外移入56例

▲CDC指揮官王必勝，說明最新疫情狀況。（圖／指揮中心）
▲CDC指揮官王必勝，說明最新疫情狀況。（圖／指揮中心）

編輯中心/綜合報導

中央流行疫情指揮中心今天（1日）宣布，本土新增15595例COVID-19確診病例，另外56例境外移入、53例死亡個案。

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▲指揮中心表示，本土新增15595例個案，死亡加53人。（圖／指揮中心）
▲指揮中心表示，本土新增15595例個案，死亡加53人。（圖／指揮中心）
指揮中心表示，今日新增之15,595例本土病例，為6,913例男性、8,669例女性、13例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(2,568例)，臺中市(1,999例)，高雄市(1,962例)，桃園市(1,715例)，臺北市(1,279例)，臺南市(1,258例)，彰化縣(956例)，新竹市(532例)，新竹縣(524例)，屏東縣(496例)，苗栗縣(443例)，雲林縣(344例)，嘉義縣(270例)，南投縣(255例)，宜蘭縣(231例)，花蓮縣(211例)，基隆市(182例)，嘉義市(164例)，臺東縣(108例)，金門縣(65例)，澎湖縣(31例)，連江縣(2例)。

指揮中心指出，今日新增53例本土病例死亡個案，為35例男性、18例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、51例具慢性病史、37例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年8月1日至11月27日，死亡日期介於9月27日至11月28日。

指揮中心說明，今日新增56例境外移入個案中，為33例男性、23例女性，年齡介於20多歲至70多歲，分別自土耳其、日本、法國、紐西蘭、馬來西亞及越南(各1例)移入，另50例感染國家調查中。入境日期介於今年10月27日至11月29日。

指揮中心統計，截至目前國內累計20,124,560例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含11,792,828例排除)，其中8,329,008例確診，分別為37,772例境外移入、8,291,182例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計14,387例COVID-19死亡病例，其中14,370例本土，個案居住縣市分布為新北市2,835例、臺北市1,581例、臺中市1,517例、高雄市1,404例、桃園市1,067例、臺南市1,067例、彰化縣895例、屏東縣565例、南投縣470例、雲林縣457例、苗栗縣392例、嘉義縣368例、宜蘭縣312例、基隆市306例、花蓮縣249例、嘉義市241例、新竹縣232例、臺東縣186例、新竹市156例、澎湖縣36例、金門縣34例；另17例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，主動積極配合各項防疫措施，並提醒體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，於人潮較密集區，仍建議戴口罩，共同維護國內社區健康。（編輯：陳苾暐）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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