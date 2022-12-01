快訊／本土確診+15595！死亡個案增53人　境外移入56例

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指揮中心指出，今日新增53例本土病例死亡個案，為35例男性、18例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、51例具慢性病史、37例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年8月1日至11月27日，死亡日期介於9月27日至11月28日。
指揮中心說明，今日新增56例境外移入個案中，為33例男性、23例女性，年齡介於20多歲至70多歲，分別自土耳其、日本、法國、紐西蘭、馬來西亞及越南(各1例)移入，另50例感染國家調查中。入境日期介於今年10月27日至11月29日。
指揮中心統計，截至目前國內累計20,124,560例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含11,792,828例排除)，其中8,329,008例確診，分別為37,772例境外移入、8,291,182例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計14,387例COVID-19死亡病例，其中14,370例本土，個案居住縣市分布為新北市2,835例、臺北市1,581例、臺中市1,517例、高雄市1,404例、桃園市1,067例、臺南市1,067例、彰化縣895例、屏東縣565例、南投縣470例、雲林縣457例、苗栗縣392例、嘉義縣368例、宜蘭縣312例、基隆市306例、花蓮縣249例、嘉義市241例、新竹縣232例、臺東縣186例、新竹市156例、澎湖縣36例、金門縣34例；另17例為境外移入。
指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，主動積極配合各項防疫措施，並提醒體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，於人潮較密集區，仍建議戴口罩，共同維護國內社區健康。（編輯：陳苾暐）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。