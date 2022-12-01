口罩解禁／秋冬病毒伺機反撲！2類人別脫口罩：還能保暖
戶外終於不用戴口罩了！今（1）日是放寬口罩令第一天，在台北街頭上已經看到不少民眾脫下口罩。不過，戴口罩的好處其實不只有預防新冠肺炎，新光醫院家庭醫學科主治醫師柳朋馳認為，口罩解封雖然是眾多人民的心願，但實施後民眾仍需注意流感、腺病毒、呼吸道融合病毒等「秋冬病毒」的傳播，以醫學的角度建議，5歲以下幼兒、65歲以上長者等抵抗力較弱的族群，還是要戴緊口罩比較好。另一方面，隨著天氣轉冷，其實口罩也有實質上的「禦寒作用」，保護各式因疾病導致免疫低下的族群。氣象達人、天氣風險管理公司總經理彭啟明也指出，冬天常有「風寒效應」，在風大的地方戴上口罩，也能紓解臉部不適，民眾可評估自身狀況適時配戴。
記者張志浩/綜合報導
柳朋馳表示，秋冬是許多病毒快速傳播的季節，雖然Covid-19疫情明顯趨緩，但流感、腺病毒、呼吸道融合病毒、副流感、腸胃道病毒、諾羅病毒等都還是存在，因此強烈建議5歲以下的幼兒、65歲以上的長者，外出還是將口罩戴好，有呼吸道、肺阻塞等慢性病患者，更不能忽視各種病毒的威脅；除此之外，癌症、糖尿病、洗腎、肝硬化的族群，無論是否接受治療，免疫力都較低，出門戴口罩絕對有一定的益處。
彭啟明則提及，今年冬天溫度和往年平均相差不大，但預期將有幾波比較具規模的冷氣團侵襲，時序進入12月，將以一週為一個區間「越來越冷」，加上台灣冬季大環境吹東北季風，連帶影響下，今年冬天較為乾冷，沿海空曠地區因風力導致體感溫度下降的「風寒效應」就會特別明顯，若在戶外脫下口罩，過強的冷空氣可能就會傷害呼吸道健康，甚至讓皮膚出現異狀。
對此柳朋馳補充，口罩確實有一定的保暖功能，避免口鼻直接接觸冷空氣，不過更要留意的還有空污，戴上口罩能夠阻絕較大粉塵和PM2.5，讓呼吸系統更能穩定運作；總體來說，口罩解禁可說是順應民意的策略，但在回歸正常生活或享受大口呼吸的同時，對自身的保護和需注意的威脅也變得更多，民眾時刻關注疫情變化和最新天氣資訊才是上策。