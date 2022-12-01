紀念Jerry Lawson！Google首頁驚喜 「隱藏版遊戲」好玩
號稱「電子遊戲創作之父」的傑瑞勞森（Jerry Lawson），今（1）日是他的82歲冥誕，為了紀念其一生貢獻，Google搜尋首頁釋出有趣的互動式小遊戲，只要打開Google Chrome，點擊搜尋欄上方圖示就可進入遊戲，遊戲內除了介紹傑瑞勞森發跡的故事外，還能讓玩家自行創造屬於自己的遊戲內容，用簡單又有趣的互動方式，讓全世界認識這位「開發出第一個電子遊戲卡匣」的傳奇人物。
記者張志浩/綜合報導
今天Google在搜尋頁面上，可以發現首頁有一名黑人男子手持搖桿，面對寫著Google字樣的顯示器及主機，點擊圖示後就會進到綠色背景的橫向卷軸地圖，像素化的傑瑞勞森就出現在畫面中，成為玩家操控的主角，透過方向鍵延續遊戲進程，Google也簡單介紹傑瑞勞森起初在自家倉庫打造遊戲、成為電玩界最早的黑人工程師之一，甚至在1976年與團隊研發出世界上第一個遊戲卡匣，從此改變遊戲的歷史。
Google強調，傑瑞勞森用自己的創意改變遊戲歷史，讓全球都能用新的方式享受和製作遊戲，而「你也不例外」；接著Google釋出幾款已經設定好的小遊戲，再給予玩家各式方塊、金幣、旗子、敵人等「編輯功能」，讓大家在闖關之餘，還能與傑瑞勞森一樣，發揮創作的精神，製造屬於自己的遊戲世界。
回顧傑瑞勞森的一生， 他1940年12月1日於美國紐約布魯克林出生，父親是位喜愛科學的碼頭工人，對工程學極度感興趣的他，13歲就獲得業餘無線電執照，並在自己房間成立無線電台，30歲時加入舊金山半導體公司，並在自己車庫裡打造名為「Demolition Derby」的早期投幣式街機遊戲，後來與團隊在1976年打造出「Fairchild Channel F」遊戲主機，並特此設計全球第一個電子遊戲卡匣，2011年因糖尿病併發症逝世。