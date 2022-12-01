小S訂天價餐廳突放鴿子！美女主播爆料：留了爛攤子給我
小S錄製綜藝節目《小姐不熙娣》，結識班底等20多位貴婦、名媛，她常常自嘲被排擠，大家出遊都不揪她，結果美女主播劉涵竹卻爆料，某回幫忙訂到高級天婦羅名店，要找小S一起嘗鮮，結果被臨時放鴿子，因為無法取消訂位，必須承擔每人8,000多元的高額消費，只好緊急找朋友幫忙救火，讓小S當場糗到爆，搞笑說「多少錢，我匯給妳」！
記者江芷稜/綜合報導
《小姐不熙娣》該集邀請圈內知名好友團「找蟹幫」成員，包括小鐘、潘若迪、熊熊、小優等人，暢談一起騎車出遊、品嘗美食經驗，潘若迪被稱讚人脈超廣，可以訂到很難預約的名店。美女主播劉涵竹也自稱很敢開口要求贊助或訂位，由於深受某國際巨星照顧，對方很想品嘗知名天婦羅餐廳，某次她特地請友人喬到位子，找該女星一起聚餐，因訂位僅有8個名額，想試探對方會找哪些好友一起來。
結果聚餐前一個禮拜，原本要請客的巨星卻改口無法前往，面對高檔餐廳每人8,000多元消費，8人共要價64,000元，劉涵竹氣炸說：「留了一個爛攤子給我」，只好趕緊在IG發消息，找人一起平分，減少損失金額。小S在旁聽得羞紅臉，坦承自己就是放鴿子的事主，喊冤是拍攝廣告臨時改期，不小心造成誤會，還說要匯錢給她，更直呼劉涵竹測試她會找誰聚餐，真的心機很重，讓全場來賓笑到不行。