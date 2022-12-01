金正恩寶貝女兒頻亮相！「金朱愛風格」掀起北韓時尚潮
北韓最高領導人金正恩，近日攜帶被認為是他第2個孩子的「朱愛」（Ju Ae，音譯）視察「火星-17」洲際導彈試射工作，由於金正恩的子女極少在公開場合露面，因此也引起外界關注，認為這是否代表金正恩在暗示女兒將是他的接班人。有韓媒指出，在金朱愛數度公開亮相後，她的穿衣風格已在北韓吹起時尚潮流。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據《韓聯社》報導，金正恩上月18日赴飛彈試射基地視察，在事後官方公布的一系列照片中，1名身穿白色羽絨服、黑褲、紅鞋的小女孩引起外界注意，尤其金正恩還牽著她的手走到飛彈旁觀摩，金正恩的妻子、北韓第一夫人李雪主也隨侍在旁。過了幾天，金正恩在與成功試射「火星-17」的工作人員合影時，朱愛再次現身，這次穿的則是黑色毛領大衣。
報導指出，北韓官媒《勞動新聞》，1日刊登了北韓女性身穿不同顏色棉襖走在街頭的照片，款式與金朱愛2次亮相的穿著類似，韓國統一研究所研究員鄭恩伊認為，金朱愛的行頭對北韓人民來說是夢寐以求的奢侈品，由於北韓的冬天很冷，如何保暖就成為重要課題，但皮草和羽絨都是相對昂貴的物件。
報導提到，金正恩之妻李雪主也曾因為精緻昂貴的穿著，一度成為北韓上流社會追捧的對象，甚至掀起了北韓女性時尚的變革之風。
不只金正恩的妻女，就連金正恩本人的黑色皮衣造型，都曾在北韓民間掀起一股模仿潮流，但真皮價格昂貴，一般人根本買不起，廠商便改以進口人工皮製衣取代，並大發利市，在北韓平民圈賣的不錯；不過後來傳出模仿領導人穿著的行為，被認為是「挑戰最高領導人權威的不純趨勢」，北韓當局便派出軍警大肆取締攤販，並沒收人工皮衣，希望停止這股模仿潮。