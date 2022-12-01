各務孝太合體《全明星》林玉書　班對戀愛細節甜滋滋

許瑋甯、陳昊森主演的愛奇藝《第9節課》首播記者會今（1）日舉行，各務孝太、林玉書在戲裡飾演高中生班對，睽違快1個月沒見面，林玉書骨膜破裂舊傷未癒，下舞台必須馬上脫掉高跟鞋，提到近況透露：「希望趕快找到工作。」各務孝太看到林玉書退賽《全明星運動會4》專心休養，表示：「她現在可以走了，我放心很多，要繼續好好休息。」
記者羅凌筠/台北報導
劇中和林玉書兩小無猜，各務孝太表示：「我們這對情侶之間互動可愛、有點嬉鬧，應該很多人會喜歡這種情侶。」不過戲外他的女神是飾演老師的許瑋甯，如果現實生活中能上「第9節課」，他希望能被許瑋甯補習中文，「因為我的中文不是很好，瑋甯姐也是混血兒，可能遇過語言上的問題，想請教她中文跟英文，我也可以教她日文，互相交流。」
陳昊森在戲裡和王渝屏、各務孝太、林玉書、楊誠組成5人幫，卻爆料自己地位不保，因為其他4位演員創群組卻沒有加他，他苦笑：「在殺青前一天王渝屏突然傳訊息給我，說有個問題要問我，原本還以為會不會是我快殺青他們想準備驚喜給我，結果她居然說其實他們4個一直都有一個群組，但沒加我，問我要不要現在加進來？當下整個心寒，一進群組就開嗆。」
幕後祕辛讓陳昊森又好氣又好笑，也分享：「但在我殺青後的那一刻，他們其實比我早殺青當天不用到場的，還全都默默地出現在劇組一起陪我殺青，這件事讓我超感動，就覺得可以原諒他們了。」《第9節課》將於2022年12月11日首播。