口罩解禁／醫美人潮變多了！準備脫罩前最在意「2部位」
戶外口罩禁令今（1）日起鬆綁，民眾生活逐漸要走向常態，不過在口罩封印解除之後，大家要準備開始以「真面目」示人，近期不少民眾開始詢問微整型。聖宜診所院長沈若蘭醫師觀察，每年10、11月因為靠近聖誕節、跨年、農曆年等重要的聚會節日，民眾會提早來到醫美診所進行各種保養或是微整形，比起其他月份高出2成。今年在邊境重啟、口罩解禁之下，近期確實有感覺到諮詢或進行醫美的人數比以往多出了一些。
記者周淑萍/綜合報導
沈若蘭表示，在這段新冠肺炎疫情的3年期間，除了2021年三級警戒期間，因為減少外出，相對的診間的人數也少了一些，但整體來說，台灣民眾對於美麗還是相當在意，沒有因為疫情而鬆懈。
據統計，在診間最熱門微整型以肉毒、玻尿酸、電波、音波、皮秒雷射最受歡迎，從裡部到外部做深層的拉提，或是肌膚表面有膠原蛋白流失的地方來進行處理。
此外，在防疫政策之下，沈若蘭觀察2點有趣的現象，首先因為防疫期間需要長時間戴口罩，整張臉只露出眼睛，因此防疫的三年期間，「眼睛周圍」的保養一直都是民眾很熱門的在意部位，希望針對眼皮、淚溝、細紋、眼袋等地方進行改善。第二為下巴輪廓線的關注，同樣也是因為口罩遮住了大半張臉，解封後或是開放室內聚餐用餐之後，民眾開始關心臉的下巴輪廓線。