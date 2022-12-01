博客來年度暢銷榜！冠軍連霸3年 林依晨、林志玲都輸它
博客來今（1）日公布年度4大閱讀暢銷榜，包含年度暢銷榜、新書榜、電子書榜以及開站第一年的有聲書、線上課程榜單。今年最賣的書由《原子習慣》獨佔鰲頭，連續第3年蟬聯閱讀總榜、電子書暢銷榜冠軍，而藝人林依晨的新書《做自己，為什麼還要說抱歉？》以及林志玲的《剛剛好的優雅：志玲姊姊修養之道》分居第5名與第8名，表現也相當亮眼。博客來也統整今年度國人閱讀的6大熱銷趨勢，包括「紙上心理諮商成顯學」、「動畫化再創漫畫高峰」、「跨界創作寫出一片天」、「最好的投資就是投資自己」、「容易實踐的學習法正夯」、「出國、旅遊走出去」，看看是不是真的有符合大家的期待。
記者張勵德/綜合報導
再今年度暢銷總榜中，《原子習慣》連續第3年蟬聯冠軍，2019年6月1日出版後，堪稱是近3年來最夯的熱銷書。而今年榜單中，商業理財、投資理財類稍微退燒，只有《原子習慣》極第10名的《投資最重要的事：一本股神巴菲特讀了兩遍的書》入榜，反而心理勵志類大放異材，獨佔4名，呈現民眾在疫情、通膨、國際動盪的多重壓力下，渴求心理慰藉！大眾型勵志毒雞湯熱度漸退，心理諮商治療成為大眾顯學，人人都需要被同理與被聽見。此外，「心想事成吸引力法則」一直有忠實讀者的支持，今年已出現各種相關變型商品，逐漸走出自成一派感謝型筆記書市場，疫情邁入尾聲，回歸正常生活後，推估明年會有爆發能量，在需求與供給上都有更多元、新鮮的角度。
而在暢銷新書排行榜中，漫畫類近年來大熱，遠藤達哉的《間諜家家酒》系列更有2本單行本擠入年度新書榜前10名，分居第6和第7位，度熱門IP，以新興的《間諜家家酒》、《鏈鋸人》倍受關注，透過動畫化再創銷售高峰，「動畫入眼，漫畫入坑」已是讀者標準套餐，挖掘漫畫中的細節也是讀者的最大樂趣。前兩年日本爆紅的神預言漫畫《我所看見的未來》，在YouTuber的大力介紹而再次激發讀者好奇，今年首次推出中文版在今年7月發行，僅單一本就入年度漫畫排行榜，是繼去年《鬼滅之刃》後另一現象級作品，顯示在受疫情、戰爭、通膨等多重困境摧殘，「可知的預言」也許是另一種層面的依靠。
除此之外，跨界創作也在今年寫出一片天，年度閱讀暢銷榜第5名、第8名的藝人林依晨、林志玲真摯而精練的書寫，深入人心。海內外運動選手，郭婞淳、盧彥勳、大谷翔平等傳記熱賣，以及羽生結弦轉型、費德納退役等話題，影響力的知名人物，一舉一動牽動支持者眼球，其版品不僅是珍藏，也是信仰。而隨著國境解封，旅遊書大幅成長約3成，其中電子旅遊類銷量暴增2倍，不佔空間又便利的特性，可以簡化出門前做功課的時間，成為智慧時代的旅遊利器。
博客來從即日起到明年3月10日推出年度百大書展活動，參展品項超過4,000種，全品項79折起，3書72折，開展首週連續8天不間斷，自百大暢銷TOP中精選每日一書66折回饋讀者。電子書部分，年度暢銷電子書、雜誌參展品項數超過1200種，全品項特價再88折，精選3本79折。