LINE「照片過期」打不開超煩！1招神解　內行爽用好幾年

戶外脫口罩等555天！醫見路上「1景象」驚呆：像沒穿褲子

▲中央流行疫情指揮中心公布，12月1日起室外將可以免戴口罩。（示意圖／翻攝pixabay）
▲中央流行疫情指揮中心公布，12月1日起室外將可以免戴口罩。（示意圖／翻攝pixabay）

編輯中心/綜合報導

台灣疫情逐漸趨緩，伴隨而來許多防疫規定也逐漸放寬當中，而從今（1）日起，戶外就不再強制戴口罩，而室內部分仍需要配戴，然而醫師陳志金就在一大早將口罩脫下走出戶外，結果沒想到路上的人都還是戴著口罩，讓他突然覺得自己好像沒穿褲子出門，引起討論。

我是廣告 請繼續往下閱讀
奇美醫院重症加護醫學部醫師陳志金今日早上透露，「今天天氣轉涼了，走在路上非常的舒服，呼吸著早上新鮮的空氣，五百多天來第一次不用戴口罩，結果不太習慣，路上遇到到的人都還是戴著口罩，有點擔心自己是不是記錯時間了？

陳志金表示「只有自己沒戴，感覺好像是沒穿褲子出門一樣，不太自然，只有在四下無人的時候，才把口罩脫下拿在手上，看到有人走過來，還是不自覺地戴上了」陳醫師也笑稱「我早上有多花一些時間刮鬍子和刷牙，今天不曉得大家會不會因為要多花時間修理門面而遲到？戶外不用戴口罩的第一天，你還習慣嗎？」

▲（圖／記者張嘉哲攝）
▲12月1日起室外可以免戴口罩，但還是許多人戴著出門。（示意圖／記者張嘉哲攝）
貼文一出，不少網友紛紛有共鳴的表示「我出門真的沒戴，感覺很赤裸啊！」、「我超開心的，今早出門理所當然的沒戴了，覺得有種自由解放的舒暢感，但是阿金醫師的感受我完全懂...」、「哈哈我也是沒戴一直被看，感覺真的很赤裸」；不過也有許多人表示「我本來就習慣戴，還是要防流感哈哈」、「還是會戴著，家裡還有老小呢」、「涼涼的天氣戴著口罩比較好，悶熱的天氣沒戴比較舒適」。

根據中央疫情指揮中心28日宣布，取消室外場所應全程佩戴口罩之規定，除了跨年大型室外活動之規定將視近期疫情變化，另行研擬。而室內則是維持口罩規定，除了從事運動、唱歌、拍攝個人或者團體照、自行開車，車內均為同住家人；另外包括直播、錄影、主持、報導、致詞、演講、講課等談話性質工作或活動之正式拍攝或進行時；於溫冷泉、烤箱、水療設施、三溫暖、蒸氣室、水域活動等易使口罩潮濕之場合皆不用配戴。（編輯：張嘉哲）

▲12月1日起，取消室外戴口罩規定。（圖／指揮中心提供）
▲12月1日起，取消室外戴口罩規定。（圖／指揮中心提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

口罩解禁絕不脫罩！他揭「9字理由」破萬讚　眾苦笑認了

LINE「照片過期」打不開超煩！1招神解　內行爽用好幾年

好市多會員卡藏「1規定」！他續約傻爆眼　真相不懂超虧

研究所爆「備取肉搜正取」！學霸流出對話：台灣教育怎了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀