戶外脫口罩等555天！醫見路上「1景象」驚呆：像沒穿褲子

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陳志金表示「只有自己沒戴，感覺好像是沒穿褲子出門一樣，不太自然，只有在四下無人的時候，才把口罩脫下拿在手上，看到有人走過來，還是不自覺地戴上了」陳醫師也笑稱「我早上有多花一些時間刮鬍子和刷牙，今天不曉得大家會不會因為要多花時間修理門面而遲到？戶外不用戴口罩的第一天，你還習慣嗎？」
貼文一出，不少網友紛紛有共鳴的表示「我出門真的沒戴，感覺很赤裸啊！」、「我超開心的，今早出門理所當然的沒戴了，覺得有種自由解放的舒暢感，但是阿金醫師的感受我完全懂...」、「哈哈我也是沒戴一直被看，感覺真的很赤裸」；不過也有許多人表示「我本來就習慣戴，還是要防流感哈哈」、「還是會戴著，家裡還有老小呢」、「涼涼的天氣戴著口罩比較好，悶熱的天氣沒戴比較舒適」。
根據中央疫情指揮中心28日宣布，取消室外場所應全程佩戴口罩之規定，除了跨年大型室外活動之規定將視近期疫情變化，另行研擬。而室內則是維持口罩規定，除了從事運動、唱歌、拍攝個人或者團體照、自行開車，車內均為同住家人；另外包括直播、錄影、主持、報導、致詞、演講、講課等談話性質工作或活動之正式拍攝或進行時；於溫冷泉、烤箱、水療設施、三溫暖、蒸氣室、水域活動等易使口罩潮濕之場合皆不用配戴。（編輯：張嘉哲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。