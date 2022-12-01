國車國造里程碑！高鐵柴液型調度機關車正式亮相

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蔡煌瑯致詞則特別感謝台灣高鐵將，將這次機關車本土化的工作交由台灣車輛公司執行。台車在設計製造軌道車輛上已累積超過20年經驗，這次首度與台灣高鐵攜手合作，投入所有設計、製造、測試的人力與能量，希望實現客製化目標，打造出符合高鐵需求的機關車；他更推崇台灣高鐵是我國軌道產業的領頭羊，透過這次雙方合作，以本土工業實力結合國際技術資源，可協助帶動台灣軌道產業上中下游發展，進一步形塑軌道工業生態鏈，朝「國車國造」願景持續邁進。
「高鐵柴液型調度機關車」是由台灣高鐵公司與台灣車輛公司共同設計完成，依照高鐵長期維修經驗及實務需求，透過台灣車輛公司進行專業整合、設計及製造。新車採雙駕駛室設計，不僅增加調度的靈活性，所配置的車輛連結器及轉接頭，更可適用於台灣高鐵700T列車及現行所有的工程車，提升整體調度效率；此外，車體更結合台灣車輛公司自行開發的TCMS系統設備，可顯示車輛狀態資訊、故障訊息紀錄等，不僅可以更有效的整合車輛資訊，操作及維修都更加簡便，為提升高鐵平時維修效率再添利器。
同時，新機關車可透過相容的控制介面，僅需一名駕駛就能同步操控3台機關車及高鐵列車，有效控制列車煞車及提供車內所需的救援電源及氣源。設計時更特別針對高鐵沿線地形挑戰，開發出車輛連結的全新功能，透過3台機關車連結後產生的強大牽引力，即可克服沿線最大35‰的坡度限制，拖曳700T列車在全線移動運行，確保車速及上下坡行駛安全，快速完成正線救援。
台灣高鐵公司自2017年舉辦「台灣軌道工業本土化商機說明會」時，訂定維修物料5年占比倍增計畫，自2018年15%目標提升至2022年達30%，預計今年底本土維修物料採購占比將達36.2%，本土採購金額約5.4億元。目前共與國內131家廠商，成功開發出1,285件高鐵維修物料，過去五年推動本土化的歷程，成果豐碩。