家中幼兒異物卡喉嚨怎麽辦？專家分享「這一動作」關鍵時刻可保命

我是廣告 請繼續往下閱讀
「噎到」的正確急救方式 不是伸手去挖根據外媒Daily Mail報導，若家中幼兒誤吞異物，家長需要立即採取急救措施，但要使用對的方法。國外有一名護理人員在短影音平臺TikTok上發佈影片表示，孩子被異物噎住，家長不應將手指伸進孩子嘴裏，試圖將異物挖出來。因爲伸手進去挖，可能將物體進一步推入呼吸道，反而對事後的搶救帶來麻煩。使用背部打擊和胸部推力的「擊背法」或「哈姆立克法」，才是施救的正確方式。
▲ 父母應小心選擇幼兒的玩具，避開細小的零部件。（示意圖／Pixabay）
異物卡喉嚨的預防方法一、小心選擇玩具種類
避免讓3歲以下幼兒玩有過多零部件的玩具，尤其是避開內部有紐扣電池的玩具。
二、日用品收納整齊
將體積細小的日用品，例如磁鐵、髮夾、銅板等，任何可能被誤食的物品都收在櫃子裏，或是擺在孩子拿不到的地方。
三、避免讓孩子吃容易噎到的食物
家長應避免讓孩子吃容易噎到的食物，例如果凍、麻糬、硬糖、花生米、很多刺的魚等等。
四、留意孩子的進食習慣
家長應監督孩子，養成好好坐下、專心吃完飯的好習慣，避免讓孩子躺著吃飯，或是邊吃飯邊玩玩具，減少因姿勢不良而被食物噎到的風險。
延伸閱讀
肥胖人士要當心！加拿大研究：「減肥手術」可誘發癲癇症風險飆升近五成
小孩「吃玉米拉玉米」大人便便藏碎渣 營養師解憂：1 招可改善 5警訊宜就醫