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家中幼兒異物卡喉嚨怎麽辦？專家分享「這一動作」關鍵時刻可保命

家中幼兒異物卡喉嚨怎麽辦？專家分享「這一動作」關鍵時刻可保命
家中幼兒異物卡喉嚨怎麽辦？專家分享「這一動作」關鍵時刻可保命

每日健康-每日都做得到的健康

孩子天性活潑好動，家長餵食時往往會遇到這樣的情況——食物已經送到嘴邊，孩子卻上竄下跳，無法坐下來好好吃飯。家長除了要確保孩子乖乖把飯吃完，也要留心孩子進食的狀況，避免他們誤將花生米、魚骨等異物吃進嘴裏，堵住呼吸道。食物在氣管內堵著，孩子就不能呼吸，時間長了會危及生命，甚至導致孩子窒息。國外就有專家分享孩子窒息時的注意事項，提醒父母立即搶救，避免弄巧反拙。

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▲ 父母應留心孩子進食狀況，避免噎到的風險。（示意圖／Pixabay）

「噎到」的正確急救方式　不是伸手去挖

根據外媒Daily Mail報導，若家中幼兒誤吞異物，家長需要立即採取急救措施，但要使用對的方法。國外有一名護理人員在短影音平臺TikTok上發佈影片表示，孩子被異物噎住，家長不應將手指伸進孩子嘴裏，試圖將異物挖出來。因爲伸手進去挖，可能將物體進一步推入呼吸道，反而對事後的搶救帶來麻煩。使用背部打擊和胸部推力的「擊背法」或「哈姆立克法」，才是施救的正確方式。

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▲ 父母應小心選擇幼兒的玩具，避開細小的零部件。（示意圖／Pixabay）

異物卡喉嚨的預防方法

一、小心選擇玩具種類

避免讓3歲以下幼兒玩有過多零部件的玩具，尤其是避開內部有紐扣電池的玩具。

二、日用品收納整齊

將體積細小的日用品，例如磁鐵、髮夾、銅板等，任何可能被誤食的物品都收在櫃子裏，或是擺在孩子拿不到的地方。

三、避免讓孩子吃容易噎到的食物

家長應避免讓孩子吃容易噎到的食物，例如果凍、麻糬、硬糖、花生米、很多刺的魚等等。

四、留意孩子的進食習慣

家長應監督孩子，養成好好坐下、專心吃完飯的好習慣，避免讓孩子躺著吃飯，或是邊吃飯邊玩玩具，減少因姿勢不良而被食物噎到的風險。

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