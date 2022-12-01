難以啓齒的致命危機！性病細菌「生殖支原體」自帶抗藥性未來恐成「超級細菌」

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什麽是生殖支原體根據外媒Daily Mail報導，生殖支原體（Mycoplasma Genitalium）是目前已知最小的細菌，是導致性病傳播感染的頭號殺手。這種細菌在1980年代首次被發現，在青少年和年輕人身上最爲常見。許多研究表明，生殖支原體細菌感染可能引發女性生殖系統的盆腔炎，會直接導致不孕、流產、早產、盆腔炎，甚至死胎。
「超級細菌」的傳播途徑據專家估計，生殖支原體每年每年以合併感染或直接感染的方式，直接導致全球700萬人死亡，後果不堪設想。它可以通過生殖器的接觸傳播，例如無保護的陰道性交、肛交，甚至在嬰兒出生前，就已經通過母嬰傳播。
要想對這種細菌採取預防措施，實際上並不容易，因爲這種細菌感染太常見，而且大多數感染不會對健康造成不良影響。但是很多人帶菌者不會表現出任何症狀，更有可能在沒有意識到的情況下，攜帶細菌多年。
▲ 超級細菌感染可能引發男性尿道炎、小便疼痛。（示意圖／Pixabay）
感染生殖支原體的後果與隱患許多研究表明，對男性而言，細菌感染可能引發尿道炎、尿道腫脹，使小便疼痛。患上這種超級細菌的女性，早產風險暴增近兩倍。醫學專家直言，「無聲傳播」是真正的問題所在，因為人們在不知不覺中感染細菌，因此沒有去正規的醫院診所進行檢測，然後細菌被繼續散播給其他人。
生殖支原體不像衣原體和淋病那樣為人所熟知，主要是由於檢測感染的困難，以及對病症缺乏認識，造成細菌大幅度散播。在發生性行為前，人們應慎重看待細菌感染的問題。校方更應該重視青少年性行為的教育，而非著重避孕方式，以望減少超級細菌的感染率。
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