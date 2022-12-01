骨折復原該吃什麼？醫推「4營養」加速癒合

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陳鈺泓在臉書粉專《鋼鐵爸爸 骨科脊椎專業 陳鈺泓醫師｜新北板橋亞東醫院 骨質疏鬆 骨折骨刺 微創手術》發文提到，病患經常問骨折的石膏多久可拆、有沒有辦法可以更快復原，但偏偏骨頭的復原需要時間，若想加速復原，可以從飲食方面著手。
▲ 骨折後可多攝取4種食物。
陳鈺泓表示，多吃優質「蛋白質」如雞肉、牛肉、雞蛋等，有助於肌肉骨骼成長。不過，很多人在骨折初期會因為太痛而吃不下飯，容易造成腸胃蠕動緩慢、產生便秘，不妨吃流質食物，喝高蛋白來補充蛋白質，但在症狀轉好時，應多補充蔬果以攝取足夠的「纖維素」，才能把累積的糞便排出。
另外，「鈣質」也是骨頭復原的關鍵微量元素，可以多吃魚乾、牡蠣、大骨湯、雞湯等補充鈣質，但切記少量多餐，千萬不要暴飲暴食，而「維生素D」可幫助鈣質吸收，最好的補充方式就是曬太陽，建議每天可以曬15分鐘。
本文獲臉書粉絲團《鋼鐵爸爸 骨科脊椎專業 陳鈺泓醫師｜新北板橋亞東醫院 骨質疏鬆 骨折骨刺 微創手術》授權
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