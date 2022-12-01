乳癌篩檢揪「鈣化」竟是癌　7旬婦手術掌握治療先機

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出現乳頭凹陷、異樣分泌物 應及早就醫診治新竹臺大分院影像醫學部醫師陳鏡如說明，乳癌發生的危險因子包括家族乳癌史、一側乳房得過乳癌、得過卵巢癌或子宮內膜癌 、未生過孩子或在30歲後才生第一胎、未餵過母奶、初經早、停經晚、長期使用賀爾蒙補充劑等。
而乳癌相關的症狀則有多種表現，包括無痛性乳房腫塊、乳頭凹陷、乳頭異樣分泌物，例如:帶血分泌物、乳房外型改變、局部凹陷、凸出、乳房皮膚有橘皮樣變化或是腋下淋巴腺腫大等。
逾45歲或具家族病史 可免費乳癌篩檢陳鏡如表示，随著預防醫學的觀念逐步發展，越來越多民眾會定期接受全身健康檢查。衛生福利部國民健康署也提供了國人四癌篩檢項目，以達到早期診斷、早期治療之目的，其中乳癌篩檢，適用對象有（1）45-69歲婦女以及（2）40-44歲婦女具家族乳癌病史者（祖母、外婆、母親、女兒、姐妹曾有人罹患乳癌）兩類。
主要是借由乳房攝影去偵測是否有微小鈣化、不對稱、硬塊或是無症狀、無可摸到腫塊的零期乳癌（原位癌），是目前醫學實證證實最有效的乳癌篩檢工具。
癌症死因排名第二 早期治療五年存活率逾九成陳鏡如提醒，根據衛生福利部2021年的統計，臺灣地區的女性癌症十大死因中，乳癌排名第二，僅次於肺癌。但乳癌如能早期發現、早期治療，不僅可能做乳房保留手術，5年存活率更可達90％以上，建議建立自我保健觀念，平日多加留意乳房是否有異狀，並定期接受乳癌篩檢，避免錯過黃金治療期。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55927
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