把握最後機會 南市申請老舊柴油車補助12/31截止

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台南市長黃偉哲指出，柴油車經攔查，經檢測排煙不合格者，依車種可處2千至2萬元不等罰鍰。此外，環保署為維護空氣品質，規劃113年起將柴油車列入年度定檢行列，屆時未依規定完成定檢的主車，也會依空污法相關規定裁罰，車主千萬不要大意。
環保署自106年起陸續對老舊大型柴油車純報廢、汰舊換中古、汰舊換新車、加裝空氣污染制設備、調修燃油控制系統等提供經費補助，以提升車主改善老舊油車排煙問題之意願。台南市自106年起至今，大型柴油車已完成純報廢、汰舊換中古及汰舊換新4560輛、調修燃油控制系統及加裝空氣污染防制設備共計1062輛。並藉此減少細懸浮微粒約218.5噸、氮氧化物約4024.3噸、總懸浮微粒約238.1噸、一氧化碳約1396.4噸及非甲烷碳氫化合物約369.1噸排放量。
台南市環保局表示，至111年12月31日止，一至三期大型柴油車於期限內辦理純報廢，最高可申請補助金額15萬元。汰舊換中古車最高35萬元、汰舊換新車最高65萬元、調修燃油控制系統最高10萬元、加裝空氣污染防制設備最高15萬元，同一車僅可擇一申請補助。
環保局長謝世傑指出，若新車交車期程延宕，車主無法檢具完成一至三期大型柴油車報廢與新車文件，得先檢付足以證明車輛於報廢前，可正常使用之相關佐證資料，並提供一至三期大型柴油車之行車執照與新車買賣契約書，即得以簽訂新車買賣契約之日期，作為補助期間認定之基準並向環保署提出申請。