痔瘡不是橡皮筋綁一綁就好？還分手術、非手術治療

▲痔瘡的治療方法需依照病況而定，要徹底除去外痔，就必須手術處理
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鍾雲霓說明，肛門內部有一道鋸齒狀環繞的「齒狀線」，醫學上以齒狀線為界線來區分內外痔瘡。 齒狀線以下，是密布神經的外痔，所以外痔的症狀多以疼痛、腫脹、灼熱、異物感為主；而齒狀線以上，是肛管內、神經較不敏感的內痔區域，表現的症狀為無痛性出血、無痛性脫垂。
內痔瘡「非手術治療方式」
常見的「單純內痔」治療法包括有橡皮環結紮、雷射/紅外線治療法、硬化劑注射 （很少用了）以及冷凍療法/腐蝕枯痔療法（不再被使用了） 。
橡皮環結紮
可在門診或開刀房施行，無需麻醉，直接使用肛門鏡將肛門撐開，針對肛管內的內痔，用橡皮環槍彈出橡皮環，把內痔瞬間捆束起來。
被結紮的內痔大約7-10天左右會壞死、跟著排便時自行脫落。
雷射療法
醫師會將雷射探頭伸入肛門，加熱燒灼膨脹的內痔組織，使其萎縮壞死，壞死的內痔組織之後會自行脫落。
硬化劑注射
一樣可門診處理、無需麻醉，利用高張的酚類硬化劑(Phenol in Oliver oil)以注射針注入內痔組織，使組織纖維硬化、萎縮結痂；但因為不容易控制藥劑深度和廣度，有殃及周邊或深處正常組織的疑慮，所以越來越少被使用。
本文經 鍾雲霓醫師 臉書粉專《痔瘡手術女醫師-鍾雲霓》授權報導
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