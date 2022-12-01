原來維生素D3 還分「活性／非活性」？看清楚「國際單位IU」選錯恐致命！

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林軒任指出，此維生素Ｄ非彼維生素D。一般人說的維生素D是Vitamin D3（Cholecalciferol ，膽促鈣醇），是非活性或是營養型的維生素D3；但這篇研究的維生素D是「骨化二醇(Calditriol) or 骨化三醇(Calcitriol)」，是活性維生素D 。
維D3分為「活性」與「非活性」
林軒任說明，一般人如果需要補充維生素D，建議補充營養性的維生素D，若是自行購買，可以注意盒子上的單位為IU(國際單位)，如果單位是ug 或mg的話則可能為活性維生素D！
應選擇 營養型/非活性維生素D3
林軒任解釋，若以工廠作為比喻，非活性維生素D3（或稱營養維生素D3）猶如原料，服用後經過工廠加工（即肝臟及腎臟代謝），才變成活性維生素D3，可作用於骨骼、腸胃道及腎臟，幫助骨骼的成骨作用，與提升血中鈣濃度。因此，民眾補充非活性維生素D3，猶如原料進貨量大，工廠會自動調節產品數量，使活性維生素D3不會無止盡上升，較不會造成鈣磷失衡、服用過多時對人體較無傷害。
但若直接服用活性維生素D3，會使身體無法調適，當服用劑量超標，會直接造成致命性的高血鈣。因此，活性維生素D3只會用於醫療用途，例如急性低血鈣的病人、或洗腎患者併發副甲狀腺機能亢進時，經由醫師開治使用。
本文經 林軒任醫師 臉書粉專《引人入腎・林軒任醫師》授權報導
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