阿湯哥「不顯老秘密」曝：買蛋糕給團隊吃自己卻不碰！

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減少精緻澱粉
當蛋白質與糖分結合時，會導致「糖化作用」，這對彈力蛋白和膠原蛋白會造成許多負面影響，同時也降低了肌膚的彈性與柔軟度；另外，過多的澱粉會導致胰島素分泌不穩，不利於血糖控制，人也會因此提早老化。
高敏敏建議，如果想吃澱粉應以未精緻澱粉為主，如大麥、南瓜、地瓜、玉米、馬鈴薯等。
不吃高溫油炸
高溫烹調的食物容易讓養分流失、提高體內發炎的風險，建議平時以蒸烤或低溫舒肥烹調食物，像是鮭魚、菠菜和橄欖油等。
多吃原型食物
蛋白質選擇魚肉、蛋白、雞肉、乳清等，其他則以燕麥、蔬菜、堅果為主。
控制每日熱量
除了控制每日熱量攝取外，高敏敏也強調以原型食物為主要選擇，並少量多餐。
嚴格執行有氧重訓
想保年輕，就要維持訓練量，避免運動倦怠與停滯期、延緩老化。阿湯哥為了保持身材，到現在還是嚴格執行有氧重訓哦！
少量多餐
阿湯哥曾經一天進食次數高達15次，除正餐以外，食物以堅果、冷凍有機藍莓等為主。
不碰甜食
阿湯哥買蛋糕給團隊吃，自己卻一口也不碰，因為糖分攝取過高，除了肥胖之外，也容易導致發炎體質。不過高敏敏建議，如果真的想吃甜，每日精製糖攝取量不超過一天總熱量的10% ，降到5%更佳。例如若每日攝取2000kcal，添加糖攝取應低於200kcal（最好更低至100kcal），大約是25-50g糖量，建議應控制在半糖的概念。
持續各種運動
建議平時可執行各種運動，像是爬山、划船、淺水等，並融合有氧和重訓，以維持體能的彈性與平衡。
一個飲食法的風靡，就會有大批人效法試，高敏敏提醒大家，在參考阿湯哥的不老密碼同時，建議找出適合自己的飲食法，並養成習慣希望每個人都可以長久保持健康喔！
本文經 營養師高敏敏 臉書粉專《高敏敏 營養師》授權報導
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