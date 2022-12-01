【2022醫療科技展】高醫醫療體系與越南兩大醫院啟動合作交流

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高醫大附設中和紀念醫院吳文正副院長表示，高雄醫學大學是臺灣第一所私立醫學大學，高醫醫療體系擁有3,250張床位，每年提供超過350萬人次門診，是南臺灣重要的醫學教育與醫療服務的重鎮。高醫自2018年開始與越南各地醫學大學與醫院合作，目前也已有三位來自震興醫院的醫師在高醫接受臨床訓練。除此之外，高醫也在11月與胡志明醫藥大學附設醫院正式簽署雙方交流合作備忘錄，未來將在臨床醫療、現代醫院管理等領域展開全面性的合作。
越南胡志明醫藥大學附設醫院黎明魁副院長表示，目前胡志明醫藥大學附設醫院在醫療上有很大的進步空間，期許透過與高醫的交流合作，未來雙方可以有更多成長空間，像是培訓越南方的醫師、醫療專業的諮詢等，讓雙方的關係可以更為緊密。
隨後越南醫療代表團也至展區內參觀，對展覽內容相當感興趣，期待未來能有更進一步的交流，包含高醫大及附設中和紀念醫院共同展出的5項技術發明，包含神經內科開發全球科學十大關注議題之一的「阿茲海默症預後預測系統」、婦產部設計符合亞洲女性陰道尺寸之「縫合用陰道鴨嘴與子宮托」、骨科部開發精準且快速又安全的手術輔助儀器「體外光學精密螺孔定位儀器」、心臟血管內科發展可信賴且簡單檢查方法的「neuECG皮膚交感神經活性測量」以及小兒部研發可提供客觀數據助病情控制之「以智慧型手錶輔助診斷及評估注意力不集中併過動症」之專利發明。
2022年臺灣醫療科技展今起至4日止，於台北南港展覽館1館舉行，高醫醫療體系包含高雄醫學大學、附設中和紀念醫院、小港醫院、大同醫院、旗津醫院及高醫岡山醫院籌設營運處等一校五院資源，於J606展區以「您的健康有高醫」為主題，展示多項醫療創新技術及AI智能，下午由高醫岡山醫院籌設營運處吳登強執行長進行「哇塞!大便變黃金!『呷賽』也能治病!」專題演講。現場闖關玩遊戲獲得精美防疫用品，民眾反應熱烈，歡迎專業人士及一般民眾前往參觀、體驗。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56019
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