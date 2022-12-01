台股衝破萬五！國安基金也要退場？操盤手阮清華說話了
台股今（1）日站上萬五大關，終場上漲133.25點，收在15012.8點，投資人也關心國安基金是否會退場？對此，國安基金執行秘書、也是操盤手的財政部次長阮清華表示，未來變數仍很多，還需要時間調整，國安基金還是會在。
記者顏真真／台北報導
其實，國安基金從2000年以來到至今己進場護盤8次，其中以2000年10月投入1227億元資金最多，2020年動用銀彈僅7.57億元則創下金額最少，這次進場護盤是依今（2022）年7月12日第113次國安基金委員會決議，自7月13日起執行安定股市任務，並依10月6日第114次委員會決議繼續護盤。
不過，今日台股收盤重新回到萬五之上，因此，市場也關注國安基金是否會趁勢退場。對此，國安基金操盤手阮清華今日在立法院財委會受訪時表示，現在仍有升息循環，加上景氣恢復還要一定時間，中國大陸要全面解封也還有得等，即便最近股市有平穩一些，還是要保持警戒，密切關注。
至於台股重回萬五後，國安基金虧損是否轉正？他則說，國安基金績效公布有一定規範，一季才公布一次，但績效不是重點，重點在維持股市穩定。不過，由於國安基金明年1月中下旬才會召開一季一次的例會，市場預期國安基金可能會等那時候再討論去留問題。