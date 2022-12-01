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陳意涵憂鬱了2週！拷問婚姻致命題　竟被老公罵神經病

▲陳意涵個性活潑，與導演老公許富翔婚姻生活讓人羨慕。（圖／取自微博）
▲陳意涵個性活潑，與導演老公許富翔婚姻生活讓人羨慕。（圖／取自微博）

記者江芷稜/綜合報導

女星陳意涵2018年嫁給知名導演許富翔，育有一女一子，婚姻生活美滿，更一起參加夫妻實境秀《幸福三重奏》曬恩愛，老公貼心寵妻，為她下廚做菜，無微不至的照顧，讓觀眾很羨慕。她浮誇地說「每次半夜睡醒的時候，都覺得可以嫁給他，是我這輩子最幸福的事」，不過夫妻倆最近一番對話，卻讓天蠍座的陳意涵鬱卒了很久，坦言「老公沒有求生意志」。

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▲陳意涵與許富翔是對可愛的夫妻。（圖／取自陳意涵微博）
▲陳意涵與許富翔是對可愛的夫妻。（圖／取自陳意涵微博） 
▲陳意涵和老公許富翔結婚4年，育有一女一子。（圖／翻攝自陳意涵臉書）
▲陳意涵和老公許富翔結婚4年，育有一女一子。（圖／翻攝自陳意涵臉書）
陳意涵今（1）日在臉書透露，聽了主持人陶晶瑩的廣播節目，主持人問：「你下輩子還會跟這個人結婚嗎？」她當下立刻大喊「我會」，轉頭問老公想法，結果對方沉默許久，竟回答「我要想想」，讓她非常走心，憂鬱了兩個禮拜後，向老公抱怨：「你上次說不娶我，我很難過」。許富翔沒有貼心安慰，竟反問她「你是為了下輩子的事情在難過喔」，哈哈大笑了起來。

▲陳意涵（右一）和許富翔（左二）合體出席記者會。（圖／記者陳思誼攝）
▲陳意涵（右）在老公許富翔（左二）的電影《詭扯》客串一角，夫妻合作無間。（圖／記者陳思誼攝）
陳意涵的人妻內心戲，被老公虧是「神經病」，只好自嘲想太多，委屈地說老公毫無生存意志，但還是活得很好，記恨的她放話「下輩子我要砸你麵店」，夫妻逗趣互動看在粉絲眼裡都是放閃，「好真實的夫妻日常」、「雖然是下輩子的事，但甜言蜜語是這輩子才聽的到啊」，還有人分享自身相同經驗，無奈地說「我老公下輩子不會娶我，他說要娶他女兒」。


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