名家論壇》單厚之／蔣萬安的爛攤子，只有蔣萬安能收拾

我是廣告 請繼續往下閱讀
立委帶職參選地方首長，在選前辭職展現破釜沉舟決心的前例很多。2014年有民進黨的林佳龍、魏明谷，2018年則有國民黨的張麗善、盧秀燕，民進黨的姚文智、陳其邁。但辭到自己本命區不保的，蔣萬安絕對是第一人。
選前辭立委，最主要的目的是催票，希望激起支持者的危機感。由於新聞的效期很短，所以多半都是選前幾天才辭。但蔣萬安宣布請辭的時間比正常早、而且拖泥帶水，光是何時請辭，就有11月10日和11月16日兩種版本，最終中選會還發了文，證實蔣萬安的辭職生效日是11月10日。
中選會當然沒有好心到幫蔣萬安解套，而是為了早早確定補選時程。在中選會確定蔣萬安辭職日後，就迅速定下於明年1月8日舉行補選。根據《選罷法》的規定，立委缺額應於3個月內完成補選，但北市3選區從蔣萬安請辭到補選不到2個月，中選會顯然是刻意壓縮了補選的時程。
依照中選會定的時程，12月2日是補選登記的最後一天，1月8日投票。但12月25日縣市長和縣市議員才宣誓就職、選舉議長，議員如果要轉戰立委，就得在就職前就登記參與補選，必然會引起選民的反感，導致當選機率降低。中選會的時程，明顯就是要阻斷王鴻薇、徐巧芯轉戰立委之路。
與其怪王鴻薇、徐巧芯不肯為黨犧牲，不如問問蔣萬安當初到底是怎麼想的？這個立委選區是蔣萬安的本命區，又是蔣萬安就任後的第一場補選，蔣萬安應該早有「輸不得」、「輸不起」的認知。理論上，蔣萬安在請辭前就該做好所有的安排，跟黨部取得共識，瞭解有多少人可能有意願、誰的勝算最大，選舉時程又可能是如何。
但如今看來，蔣萬安是什麼都沒想清楚，就直接宣布參選，結果正中民進黨下懷，把補選時程跟影響勝負的關鍵，都交到民進黨主導的中選會手中，讓自己和國民黨都處於極為尷尬的局面。
立委補選的投票率低，選舉的時程又短，需要能夠快速催出基本盤的人選。王鴻薇北松山的實力不錯，又剛選完一場選舉，選民的熱度還在，王鴻薇還打響了林智堅的「論文門」，又在周玉蔻事件中表現亮眼，是藍軍眼下看得到最合適的人選；相形之下，不管是王浩、羅淑蕾、鄭麗文，藍軍支持者的熱情恐怕都要差上一截。
如果蔣萬安事前有考慮到後續的變化，或是和黨部商量過此事，今天國民黨絕對不會陷入如此尷尬、被動的局面。以南投為例，許淑華至今還沒有請辭立委，所以國民黨還有足夠的時間處理地方的紛爭，協調出合適的人選，而不像台北根本是趕鴨子上架。
王鴻薇今天面臨的尷尬，不僅僅只有「落跑」的罵名，還有因為落跑而無法催出基本盤的敗選壓力，若被貼上「落跑」＋「敗選」的標籤，就連下次的挑戰權恐怕都沒有了。
以國民黨中央和地方黨部的弱勢，即便願意全力幫王鴻薇背書、解套，恐怕也很難取得選民的諒解，所以朱立倫才一再強調蔣萬安的角色。以目前的情況來看，也只有蔣萬安跳出來背書，以個人的榮辱訴諸選民，「蔣萬安的本命區不能丟」、「蔣萬安市長的第一戰不能輸」之類的訴求，才能讓王鴻薇的參選，有足夠的正當性，國民黨也才有保住這一席的可能。
蔣萬安當選市長後，部分媒體已經把他列入國民黨領導人之列。但蔣萬安過去的行事風格，一向缺乏大局觀，做事沒有遠見、瞻前顧後（這次請辭就是最好的例子），又缺乏對同志的關照。雖然不到「拔一毛而安天下，不為也」的程度，但「愛惜羽毛」也到了很變態的程度，幾乎想不出他曾為黨、為同志犧牲過什麼。
蔣萬安要升級成為領導人、要大尾，這一場選舉極為關鍵。如果他願意為同志背書、犧牲一點自己的光環，換取整體的勝利，藍軍的支持者和公職，自然會給予他更大的信任和支持。但若連自己本命區輸了都寧可袖手，這樣的格局和心態，大概也就到此為止了。
●作者：單厚之／資深媒體人
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com