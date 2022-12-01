11月房屋買賣移轉回溫！相較去年同期大衰退　南二都最慘

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大家房屋企劃研究室副理郎美囡分析，去年為房市高點，尤其去年底交易量龐大，因此對比今年降幅顯著，尤其今年11月九合一大選，選前買氣必然下降，話題退燒區的減勢最為明顯。
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，受惠年底新案交屋潮帶動，比如說桃園、台中，就在青埔、烏日等地的新案陸續完工交屋下，撐住買賣移轉棟數表現，使11月的月增率止跌回升；不過12月中旬也還有一次央行理監事會議牽動市場，因此房市尚未脫離觀望氣氛。而且進一步觀察各都11月的單月表現，與近年同期相比，都算是相對低檔，其中台北市的1,999棟，為近6年首度跌破2,000棟；新北亦是近6年低點；台南市的1,610棟也是近七年新低，高雄更創下歷史同期的11月最低量。所以即使11月的整體量能較上月稍稍回穩，但房市依舊處於冷靜期，全國全年的買賣移轉棟數，仍面臨32萬棟的保衛戰壓力。
台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，高雄去年下半年房市因護國神山創造奇「積」，台南也因南科蓬勃發展，讓房市交易量衝上雲端，然而今年台積電話題轉淡，且價格走高拉長磨合期，買盤轉趨冷靜，使市場買氣拉回修正的情況相對明顯。郎美囡也說，11月除了央行升息後的買方猶豫期拉長，民眾的關注度也聚焦於選情，跟去年同期的高基期相比必然下降，如新北市去年11月7,113棟是2014年以來同期新高，今年在資金減少、買氣衰減的情況下，成交量自然不比去年，而年減幅最大的高雄市，今年買氣隨著半導體產業下滑，欠缺有力話題讓買方追逐，交易量下降明顯，橋頭區年減幅高達60.3%，可見議題失效又無資金動能支撐，成交趨向冷清；桃園市跟前一個月相比還有21.5%的成長，主要交屋有支撐，其中，中壢區在11月就有破千棟的移轉量。
台中前11個月累計棟數與去年同期相比微增3.4%，是唯一保持正成長的都會。台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出，近年台中的新推案量保持在高峰，最近2、3年的全年新推案總銷規模，都超過2000億元之譜，相較2016、2017僅約千億左右的低谷，推案量能翻倍成長，隨著建案陸續完工，台中今年也續迎穩定的新案交屋潮，成為買賣移轉棟數的大補帖。其中烏日區在除了千戶鉅案「夢幻誠」持續交屋外，Q4又有百戶指標案「協和聚心」取得使照，激勵烏日11月買賣移轉棟數達到643棟，連續兩個月創下該區的單月歷史新高！
住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨認為，全球經濟陷衰退危機，買方對於未來抱持觀望態度，但新案持續創高開價，建商期待遞延買盤，雖市場有零星小建案主動降開價，並沒有降價拋售潮，賣方認為通膨壓力下，不動產價值可期，不輕易讓利，買賣雙方缺乏共識，短期榮景難復見。