【2022醫療科技展】以病人為中心，成大醫院運用科技幫助病人醫療及照護

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成大醫院整形外科 2004 年成立高壓氧治療中心，應用高壓氧科技以提升傷口癒合效率，整合診斷、治療、衛教預防功能，主要適應症有：減壓症、動脈氣體栓塞、一氧化碳或氰化物中毒、嚴重感染傷口或長期無法癒合傷口、肢體壓碎傷、頑固性骨髓炎，以及放射線治療後引起的組織傷害，如：直腸炎、膀胱炎、骨壞死、燒燙傷、腦內膿及突發性聽力障礙等的治療。一開始以 2 台高壓氧單人艙提供治療，因單人艙 1 次僅服務 1 人，治療排程常需等待 2-3 星期；為提升醫療服務品質、爭取治療時效性，並提供病患舒適的治療環境，今年增設 6 人座的高壓氧多人艙。
整形外科潘信誠主任針對糖尿病患足潰瘍傷口，與成大材料科學及工程學系廖峻德特聘教授合作，研發舒感電漿活膚儀 (GPSR_M2)，最大特點為操作溫度維持低於 40℃，運用電漿達成優化傷口組織環境，促進癒合程序。動物試驗結果顯示：微電漿治療可促進糖尿病小鼠皮膚傷口再上皮化，顯著縮短癒合所需的時間。
成大醫院乳房醫學中心基於對病患想法與感受的重視，開發並推行數位化醫病共享決策工具，及智慧 E 化健康照護網頁、APP，積極參與國際級的臨床試驗，引領並協助乳癌治療的發展。團隊研發的智慧醫病共享決策工具，有具特色的「乳癌微創手術合併重建手術」，幫助乳癌病患在確診的恐慌及無助下，從大量醫療資訊中，做出合適的決策；其他還有：年輕病患罹患乳癌時的卵巢保護議題、停經治療選擇、罹患乳癌後進行標靶治療等。這些智慧化醫療研究成果及累積經驗，乳房醫學中心將數據完整分析，並積極推廣至其他醫院，擴大協助病患釐清需求、選擇符合個別的治療方式，促進照護品質。
成大醫院護理部開發磁吸式呼吸面罩固定裝置，以解決傳統呼吸面罩無法與臉頰完全密合的狀況，傳統面罩容易脫落且配戴位置不佳，可能導致供氧效果不穩、氧合差，而影響意識面臨插管危機，也可能延長住院天數。磁吸式呼吸面罩固定裝置組件採用固定於呼吸面罩上的面罩支架，及黏貼於臉部的導磁性貼片，相較於傳統綁帶式固定方式，可避免綁帶造成的面部壓傷，也能防止面罩滑落於下巴。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56020
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