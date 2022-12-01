名家論壇》黎榮章／誰是民進黨下一個太陽？

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而賴清德的網路聲量高點，幾乎都來自於他到處輔選，包括到雙北，到台中站台等，還有他執行副總統公務接見外賓等，來源都是他自己的臉書，內容也都較偏正面，但即便如此，兩人在這場選舉中創造的總聲量仍幾乎打成平手，賴聲量17.5萬則、鄭17.3萬則。
綜觀整個選戰過程，在綠營支持者創立的側翼臉書粉專中，發文內容提及賴清德、鄭文燦的次數，結果顯示是賴清德被提到的次數略高於鄭文燦，前者206則、後者197則，顯然賴清德全台跑透透，提供了綠營支持者充沛的發文素材，然而，綠營側翼粉專提到鄭文燦的貼文，其創造的粉絲互動數卻明顯優於賴清德相關貼文，鄭文燦相關貼文獲得了40.4萬次的粉絲互動，賴只有22.6萬次，究其原因，是因鄭文燦所屬的桃園為激戰選區，自然較能激起粉絲們的熱情，進而給鄭增添不少網路流量。
若比較賴、燦兩人的網路正負聲量，則是賴清德稍優於鄭文燦。鄭文燦為求桃園接棒順利，不只一手主導桃園提名，換將過後也全力輔選鄭運鵬，但大權一把抓成為兩面刃，林智堅的論文門成為迴力鏢傷到鄭文燦，鄭運鵬上任後主打「鄭文燦2.0」，也讓鄭文燦過去施政成為選戰的檢驗焦點，不免在網路上遭受攻擊。不過，因為鄭文燦在市長任內，經營社群風格活潑，不時有扮裝、搞笑貼文，有別於賴清德臉書總是談論嚴肅國家大事，因此鄭文燦的臉書還是維持一定好感度，整體而言，鄭文燦的網路好感度為0.6，沒和賴清德的0.75差太多。
民進黨在桃園吞敗，鄭文燦接棒失利，政治能量暫時遭到壓縮。雖然他整體網路聲勢未落後賴清德太多，但從選後各家媒體的報導不難看出，外界咸認為，鄭文燦要挑戰2024總統大位可能較為吃力，民進黨內接班人選之爭，現在是「賴獨強」的局面；但無論如何，鄭文燦此役和全台輔選的賴清德聲量平起平坐，在同屬中生代的綠營幾位即將卸任的首長中仍是首屈一指，加上年紀輕、過去市政滿意度高，想要更上一層樓如組閣，仍是大有可為。
●作者：黎榮章／ QuickseeK輿情大數據創辦人
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