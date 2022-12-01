【2022醫療科技展】「健軍衛國、慧醫先鋒」　國防部軍醫局三大特色主軸展出

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僅憑一張心電圖，就可以輔助預測30種以上疾病，這就是全方位無地界急慢性心肺疾病人工智慧心電圖整合照護平台的效能。三軍總醫院結合大數據資料庫標註與創新深度學習演算法，建置「全方位無地界急慢性心肺疾病人工智慧心電圖整合照護平台」，功能涵蓋心臟急症及慢性心臟病等各項診斷，皆能達到專業心臟科醫師以上的準確度，充分開發心電圖偵測疾病之能力；此外，三軍總醫院編組專業醫療團隊長年深入偏鄉離島，運用共同開發出心臟年齡評估工具，除著眼於心臟衰竭及心房顫動篩檢，也更積極進行產學合作，以穿戴式醫療裝置全天候監控高風險病人。特別是，本平台榮獲國家生技醫療品質獎國際第一金獎及SNQ國家品質標章、國家新創獎、智慧醫院全機構標章等多項殊榮，更曾受Discovery頻道訪問，期許利用此平台提供更妥善之照顧，守護生命與健康。
突發性耳聾乃耳鼻喉科常見急症，因80-85%之突發性耳聾病理機轉尚不明確，臨床上治療方式雖多樣但療效、預後難以預測，而軍人急性聽損人次雖已逐年減少、突發性耳聾仍為主因之一；是以，三軍總醫院耳鼻喉頭頸外科部整合「突發性耳聾的全方位治療」資源，相關研究已於數十篇國際知名期刊論文發表並廣受引用，更結合中醫部與高壓氧中心提供全方位治療與完善的疾病追蹤，榮獲SNQ國家品質標章之肯定。
國防醫學院預防醫學研究所為國軍傳染性疾病偵檢、防護與治療之重要角色，雖鮮少曝光，但不論過去SARS防治或如今新冠肺炎疫情，均協助業界研發全自動核酸檢測試劑，強化防疫能量；隨著「後疫情時代」來臨，大眾更加重視並積極維持健康，預醫所研發「光纖尖端科技於實驗動物非侵入性多功能生理即時偵測之運用」，以光纖全反射原理、無電磁波非侵入方式24小時遠端監測各項生理活動，進行實驗動物感染COVID-19病毒後之生理及行為偵測，並結合AI深度學習做為後續數位生理標記建立之參考，未來將應用於軍陣醫學研發工作，除為人民健康把關外、亦可提升國軍整體戰力。
本次展覽除展現國軍醫療技術、創新研發及軍陣醫學成果，也規劃「5G混合實境野外救生訓練(與蛇相遇)」共7場次醫療體驗，安排衛教宣導暨專題講座，打卡軍醫粉絲團即可兌換不織布提袋、手機掛繩附卡套，參與有獎徵答更可獲得帆布包、手機支架伸縮三合一數據線及迷彩口罩等好禮，讓參展民眾滿載而歸。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56023
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