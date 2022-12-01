七堵最低15.2度！明北部持續濕冷整天 週末回暖時間曝光
受東北季風影響，台灣各地今（1）日體感仍然相當寒涼，尤其中部以北、東北部及東部地區，平地低溫也都只有攝氏15~16度，台灣本島最低溫落在七堵，清晨僅攝氏15.2度。中央氣象局提醒，明（2）日冷空氣將持續影響，但氣溫相較於今天會略微回升，迎風面的北部、東北部地區仍要慎防局部較大的雨勢，預計週六（12/3）白天各地氣溫才會逐漸回暖，降雨情況也會明顯趨緩，不過好天氣僅維持一天，下週日（12/4）又有新的一波冷空氣影響，降溫下雨的情況重演，民眾請留意最新天氣資訊，早出晚歸最好保暖。
記者張志浩/綜合報導
中央氣象局預報員趙紘表示，這波冷空氣最強的時間點是昨（30日）晚到今日清晨，明日起雖然還是在台灣上空，但影響力稍降，高低溫的分佈上，北部攝氏18~23度、中部攝氏18~28度、南部攝氏20~31度、東部攝氏20~25度，整體來說略為回溫1~2度，體感上落差不大，但中南部地區日夜溫差仍大，早出晚歸需多加衣物。
降雨方面，今日水氣增加，雨區比昨天擴大，目前氣象局也持續針對基隆北海岸、大台北山區及宜蘭發布大雨特報。明日迎風面的基隆北海岸、東北部地區及大台北山區還是有雨，且有局部大雨發生的機率，北部、東部、東南部地區和馬祖則是局部短暫雨，其它地區及澎湖、金門為多雲到晴。
趙紘指出，明天過後，台灣週六將會明顯回溫，北部高溫可達攝氏27度、中部攝氏30度、南部攝氏32度、東部攝氏28度，降雨也會因東北季風變弱有所減少，僅北部及東半部地區有局部短暫雨，其它地區多雲到晴；不過下週日東北季風又增強，預期冷空氣強度與近期這波差不多，低溫仍不可忽視。此外，隨著12月到來，台灣氣溫也將越來越低，冷氣團也會陸續報到，氣象局預估最冷的時間點將落在明（2023）年1月，詳細情況仍有待觀察，請民眾多加留意。