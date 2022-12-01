登記參選第三選區立委補選 吳怡農：讓選民看到我的努力
2022年九合一選舉上週末落幕，不過緊接著的延長賽，也就是北市第三選區立委補選，本週開放登記參選。民進黨於昨（30）日由代理黨主席陳其邁徵召北市黨部前主委吳怡農參選，定調立委補選人選。而吳怡農今（1）日下午也前往北市選委會登記，並表示自己感受責任重大，會用接下來五個星期全力爭取民眾支持，也會讓大家知道自己在這幾年間的努力。
記者丁上程／台北報導
吳怡農表示，完成立委補選登記後，自己頓時感到責任非常重大，「我知道在接下來五個星期只有一件事要做，就是盡我全力來爭取市民朋友、中山、北松山朋友大家的支持與肯定。」吳怡農說，再度強調自己這次補選的兩個承諾：不掛廣告招牌、競選旗幟的「乾淨選舉」，以及強調政見、不做人身攻擊與抹黑的「正面選舉」。
吳怡農表示，接下來只有短短五個禮拜的時間，雖然時間上被壓縮了許多，但該做的事情都還是會做，「除了基本的拜會、拜託、拜票外，更希望是讓選民看到自己這幾年來的努力。」吳怡農說，希望選民能夠肯定他過去即使沒擔任公職，也持續在民間推動相關國防工作。
現場媒體則詢問，面對國民黨可能的對手、市議員王鴻薇指稱「真的沒在怕吳怡農」的說法，吳怡農則笑著表示自己沒有那麼可怕，而且不管面對的對手是誰，最大挑戰是在短短五週內爭取到市民朋友的信任、支持，這是現階段要努力的方向。