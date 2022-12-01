桃花舞春風　歡慶移民節

內政部今年攜手桃園市政府及大陸委員會共同舉辦111年移民節多元文化活動，今(1)日由內政部移民署副署長林宏恩及桃園市副市長高安邦等人一起舉行開箱行前記者會。今年活動主題為「厚植新國力，移民心故鄉」，藉由與新住民們手作代表桃園市的蠟染桃花，象徵新移民新力量成為新國力，嬌媚桃花舞春風，在寶島這塊土地上「結實累累、生生不息」。
記者賴正琳／綜合報導
本次移民節於12月10日(星期六)下午2點至5點，在桃園市「桃園婦女館」及其鄰近延平公園盛大舉辦。移民署林宏恩副署長表示，本次活動主視覺設計意涵為台灣圖案深根立足於東亞，不同國家的新住民及以來自世界各地的高端人才匯聚，桃園市的市花桃花美麗盛開，輝印出在地文化因新移民而人才濟濟；右下方以象徵移民署的「白天鵝」牽引萬國國旗，吸引世界各國優秀人才入境來臺，成為我國新國力，也是移民「心之所向」的第二故鄉。
桃園市副市長高安邦指出，今年特別選在桃園市舉辦移民節活動非常有意義，顯示中央與地方聯手重視新住民福祉，投入很多心力及行政資源，希望為厚植我國新國力而共同努力，而桃園就是非常適合新住民居住的「好所在」。
記者會上由「泰友印越舞蹈社」的新住民們，穿戴傳統服飾表演故鄉祈福舞蹈揭開序幕，移民署副署長林宏恩及桃園市副市長高安邦化身宣傳大使，和桃園市新移民女性關懷協會及新住民們共同手作印尼傳統蠟染桃花方巾，慶祝移民節這個節日的到來。
蠟染為印尼傳統手藝及印尼傳統文化的代表，印尼手工蠟染服飾（Batik Tulis Indonesia）更是被聯合國教科文組織認定的人類文化遺產，眾人合力完成代表著桃園市花的蠟染桃花圖樣方巾，象徵新移民帶來新文化與臺灣在地文化相互激盪，顯現真正的「厚植新國力，移民心故鄉」，同時也預告12月10日這個專屬於新住民們的節日將盛大展開。