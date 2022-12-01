泫雅分手有徵兆？吵架遭受冷暴力淚崩　不想再聊男友

韓國女星泫雅和男友Dawn（金曉鐘）戀愛6年多，年初男方送婚戒求婚成功，10月來台演出激情熱吻，被歌迷看好遲早會結婚，沒想到近日突然宣布分手，震撼整個娛樂圈，網友抽絲剝繭回顧兩人參加綜藝節目的訪談，發現分手其實早有徵兆，泫雅甚至表態厭倦了，「不想再聊到他」。
記者江芷稜/綜合報導
泫雅3個月前參加李泳知主持的YouTube節目《雖然沒準備什麼菜》，一起小酌聊天，幾杯黃湯下肚後，微醺地說出真心話，被問到男友Dawn時，她坦言幾乎每天都相處在一起，不想再聊到他，還要主持人想聽的話，自己找他來問，厭倦話題都圍繞在男友身上。
她也透露，小倆口吵架時個性兩極，自己會情緒激動流眼淚，甚至在房間內捶床舖洩恨，男友卻是個性冷靜，只會瞪大眼看著她，完全不發一語，像是瘋子一樣。而這樣的冷暴力並非泫雅首次提及，小倆口過往同框時，她就曾表明心情不好時會直呼對方全名，工作完就想找他吵架，希望對方說出心聲，不要在鏡頭前偽裝情緒。
而男方則在綜藝節目裡，透露求婚買戒指花費了一半積蓄，放話說願意為了她而死，但借錢應該沒辦法，如果有100億元韓幣，最多能給她10億元韓幣，金錢價值觀可能也是無法成婚的原因。網友從這對情侶訪談間觀察，感慨泫雅應該是喝醉說出真心話，可能分手早有徵兆，為這段感情感到惋惜。