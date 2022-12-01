口罩令鬆綁首日疫情下降幅度僅個位數　脫罩民眾少王必勝分析3原因

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本土+15,595、境外+56、死亡+53 新增1例兒童MIS-C指揮中心表示，今日新增之15,595例本土病例，為6,913例男性、8,669例女性、13例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上。新增56例境外移入個案中，為33例男性、23例女性，年齡介於20多歲至70多歲，分別自土耳其、日本、法國、紐西蘭、馬來西亞及越南（各1例）移入，另50例感染國家調查中。入境日期介於今年10月27日至11月29日。
今日新增53例本土病例死亡個案，為35例男性、18例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、51例具慢性病史、37例未接種3劑以上COVID-19疫苗。
此外，新增一例兒童重症MIS-C個案，是一位3歲男童，10月4日曾確診過COVID-19，11月20日開始有發燒、腹痛等情形，21日到急診，住院之後因持續發燒，檢查發現發炎指數升高、凝血功能異常，懷疑為MIS-C，給予藥物治療後病況好轉，在11月29日已康復出院。
口罩鬆綁僅5-10%民眾戶外不戴罩 王必勝分析有3原因而今日是戶外口罩令解除首日，指揮中心王必勝表示，根據他們觀察只有5%-10%的民眾沒有戴口罩，他認為有3個原因。第一是習慣，王必勝表示，民眾口罩已經戴了快3年的時間，很多人覺得未戴口罩就好像沒有穿衣服一樣，很奇怪；第二個是受到最近天氣影響，口罩有保暖、防空污，再加上冬季有其他流行的呼吸道傳染病，戴口罩有防止的功用；第三個，是因為室外脫罩，室內又要戴上，脫戴口罩頻繁，乾脆就都戴著。
有專家也提出口罩令為什麼不一次開放，室外脫罩，室內又要戴上很麻煩，對此王必勝也回應，口罩令還是要依疫情的狀況去做調整，不過他也透露，如果民眾自律或自主防疫做得很好，指揮中心也不排除加速進一步的開放。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56028
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