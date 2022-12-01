【2022醫療科技展】長庚醫療財團法人推展尖端科技醫療　成果卓越處處是亮點

我是廣告 請繼續往下閱讀
在全人醫療照護方面，長庚醫院也展出醫學中心級的美容醫學服務、乾眼症的醫療照護和ALL-on-4全口快速植牙，更首次曝光預計於2023年3月開幕的『手術技能訓練暨研發中心』提供國內外專業外科醫師進行精進的手術技能訓練。
由於長庚醫院擁有豐沛的研究資源與能量，每年投注超過24億元研究經費，並延攬國內外在醫學研究領域有卓越成就的醫師學者，以豐富的臨床經驗為基礎，研發可提升國內外醫療品質的生醫技術，因此締造多項創新且具臨床應用性之專利成果。
在「創新研發」展區裡，即展出最具代表性及創新性的專利主題，包含3項AI技術在臨床醫療的實際應用，以及6項自行研發改良原有的醫材或診斷方法，前者可應用人工智慧協助醫師做出臨床診斷，後者則能提升臨床照護與病人預後的品質。
例如在台灣40歲以上民眾盛行率高達40%的眩暈，發生時常伴隨眼球非自主性的運動-眼振，但判讀並非易事，浪費了此檢查的諸多優勢。長庚利用AI技術開發出感測眼振的專利模型，正著手落地中，並與臨床實務接軌，未來如發展得宜，可作為急性眩暈的一線篩檢。又如為預防或治療白內障手術常會使用含類固醇的眼藥水，可能引發角膜內皮併發症，長庚與清大合作開發出抗壞血酸的藥物組合，可保護角膜細胞，對台灣60歲以上有80%人口罹患白內障，有極大的市場潛力。
此外還包括：結合智能手機與人工智慧預測眼瞼高度、喉部異物辨識裝置迅速抓出如鯁在喉的麻煩、防止導電刺激神經之脊椎骨釘設計、利用糞便腸道菌診斷及預測腎臟病、以微量唾液電訊號開發可攜式脫水快檢儀、評估個體罹患胃癌或癌前病變之風險的方法、Epi-Cure皮膚外用藥物處理多種皮膚問題之安全老藥新用、對抗新冠病毒感染的新利器-GB2草本淨口液等亮眼成果。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56029
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw