好幸運！9-10月統一發票15人中千萬大獎、12人抱走200萬

今年9-10月發票中獎清冊看這裡　有人花21元中千萬大獎　

▲111年9-10月期統一發票開獎，財政部今（1）日公布中獎清冊，有人只花21元就中千萬大獎。（示意圖／萊爾富提供）
▲111年9-10月期統一發票開獎，財政部今（1）日公布中獎清冊，有人只花21元就中千萬大獎。（示意圖／萊爾富提供）

記者顏真真／台北報導

今（111）年9-10月期統一發票中獎號碼已於11月25日開出，財政部也在今（1）日公布中獎清冊，其中特別獎1000萬元中獎號碼為「11174120」，共有15張發票中千萬元，其中有2張消費金額都不到百元，有人只在台北市麥當勞花21元，就把千萬大獎抱回家。至於這期特獎200萬元中獎號碼為「59276913」，也有12張發票中獎，其中更有8張消費金額都不到百元。

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財政部賦稅署今日公布最新統一發票中獎清冊，今年9-10月期特別獎1000萬元中獎發票共開出15張，消費金額最低的一張，是在台北市大安區忠孝東路4段麥當勞花21元就幸運中千萬大獎，另有一張徥在高雄市岡山區大仁南路7-11花48元買飲料，也抱走千萬大獎。另也有5張發生消費金額也不到200元，包括在新北市三重區三和路4段摩斯漢堡三重徐匯分公司消費105元。

▲111年9-10月期統一發票1000萬元特別獎中獎清冊。（圖／財政部提供）
▲111年9-10月期統一發票1000萬元特別獎中獎清冊。（圖／財政部提供）
至於特獎200萬元則有12張發票中200萬元，其中有8張消費金額不到百元，其中消費金額最低的是在台中市瑞城里美群路7-11支付10元手續費中獎，也有人在苗栗縣龍山路清心福全消費31元買飲品，還有人在新竹市林森路CoCo花50元買飲料，他們都幸運把200萬元獎金帶回家。

賦稅署也提醒，今年9-10月期統一發票中獎領獎期間從今年12月6日至明年3月6日，使用載具儲存雲端發票（會員載具需於開獎前完成歸戶），且未列印出電子發票證明聯者，可透過「財政部統一發票兌獎APP」設定領獎帳戶兌領全部獎項，並可免繳印花稅；如開獎後列印出中獎電子發票證明聯或消費時索取電子發票證明聯，透過兌獎APP只能兌領五獎、六獎、雲端發票專屬獎800元獎及500元獎。

▲111年9-10月期統一發票1000萬元特獎中獎清冊。（圖／財政部提供）
▲111年9-10月期統一發票1000萬元特獎中獎清冊。（圖／財政部提供）
至於中獎民眾若已在今年11月24日以前，在財政部電子發票整合服務平台將載具歸戶至手機條碼，並設定中獎獎金自動匯款至指定金融機構存款帳戶，9-10月期雲端發票中獎的獎金不論任何獎項，將自今年12月6日起自動匯入該指定帳戶；若未及在今年11月24日以前，於財政部電子發票整合服務平台設定獎金自動匯款者，可下載財政部統一發票兌獎APP，在執行APP領獎功能時設定領獎帳戶，或至便利商店多媒體服務機或洽發行會員載具店家列印中獎的電子發票證明聯，依獎別於指定兌獎據點領獎。

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