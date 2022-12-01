今年9-10月發票中獎清冊看這裡　有人花21元中千萬大獎　

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至於特獎200萬元則有12張發票中200萬元，其中有8張消費金額不到百元，其中消費金額最低的是在台中市瑞城里美群路7-11支付10元手續費中獎，也有人在苗栗縣龍山路清心福全消費31元買飲品，還有人在新竹市林森路CoCo花50元買飲料，他們都幸運把200萬元獎金帶回家。
賦稅署也提醒，今年9-10月期統一發票中獎領獎期間從今年12月6日至明年3月6日，使用載具儲存雲端發票（會員載具需於開獎前完成歸戶），且未列印出電子發票證明聯者，可透過「財政部統一發票兌獎APP」設定領獎帳戶兌領全部獎項，並可免繳印花稅；如開獎後列印出中獎電子發票證明聯或消費時索取電子發票證明聯，透過兌獎APP只能兌領五獎、六獎、雲端發票專屬獎800元獎及500元獎。
至於中獎民眾若已在今年11月24日以前，在財政部電子發票整合服務平台將載具歸戶至手機條碼，並設定中獎獎金自動匯款至指定金融機構存款帳戶，9-10月期雲端發票中獎的獎金不論任何獎項，將自今年12月6日起自動匯入該指定帳戶；若未及在今年11月24日以前，於財政部電子發票整合服務平台設定獎金自動匯款者，可下載財政部統一發票兌獎APP，在執行APP領獎功能時設定領獎帳戶，或至便利商店多媒體服務機或洽發行會員載具店家列印中獎的電子發票證明聯，依獎別於指定兌獎據點領獎。