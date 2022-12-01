巷仔內／班班等石斑！政策跳票　從太多魚變找嘸魚

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「學校午餐採用國產可溯源石斑魚專案計畫」政院編列6億元經費，規劃實施時間為為111學年第一學期，自111年9月1日起至112年1月31日止，原則以供應4次為上限，使用國產「三章一Q」、去刺的龍虎斑，以外加一道菜及一人一份方式供應。
不論是陳吉仲或是教育部長潘文忠，都曾多次公開承諾一定會讓學生在這學期吃到4次石斑魚，「絕對會執行到位」，然而根據漁業署調查，除彰化縣因為無其他墊付預算經費待議會審議，未能提供石斑魚，目前還有8縣市也尚未供餐，包含金門縣、連江縣、澎湖縣、新竹市、雲林縣、宜蘭縣、台東縣、南投縣等8縣市學生都還在等石斑。
漁業署稱，這8縣市是因供應廠商調配貨源問題還無法供應。高雄市梓官區漁會總幹事張鈞華指出，4至5斤的石斑魚最好取肉、方便加工，但現在內外銷市場需求大，池邊大魚越來越少，目前多為2至3斤的中小型石斑魚，加工較為繁瑣費工，產能縮小剩3分之1，會盡力供貨，而若是想要讓石斑魚長大還要7至8個月，不會建議漁民延養。
學期倒數2個月，現今石斑魚還未長大，產能吃緊，被問及這學期若是吃不到4次，是否可能移到下學期繼續吃，陳吉仲表示，這學期會優先提供給還沒吃到的學校，下學期則會視石斑魚的產能供應，若能提供就會盡量提供，6億元經費就是會用在學校午餐食材上，沒有吃到4次石斑魚的學校，若能使用其他優良國產食材也不會排斥，雞鴨魚肉都有可能，等於是「班班吃石斑」成為「班班好食材」。
「班班吃石斑」上路才2個月就跳票，從根源來看，便是政府並未詳細評估產銷量能就端出政策，才導致「班班缺石斑」，起初農委會預估受影響石斑魚有3600公噸，因此設立國內行銷目標1600公噸、畜養1000公噸、加工及外銷1000公噸，在農委會努力下，內外銷表現不僅提前達標，還大幅超出目標，更打入新興市場，表現相當亮眼。
始料未及的是，由於內外銷暢旺，反導致石斑魚不及加工，調度出現困境，讓學生等不到，然而這都來自農委會把關疏漏，對於產能、加工掌握不到位，本次計畫採用的龍虎斑使用原料魚須達3斤以上加工規格，大約需要1.5年養成，從供過於求到供不應求，難道農委會從未掌握國內有多少石斑魚，就大膽喊出「班班吃石斑」嗎？
再者，陳吉仲稱6億元經費就是會用在學校午餐食材上，若石班吃不足4次，不排除用其他雞、鴨、魚、肉、柳丁、橘子等更好的國產食材替代，「班班吃石斑」可成「班班好食材」，然而當初推行就是「學校午餐採用國產可溯源石斑魚專案實施計畫」，兩者目標不同，又怎能企圖魚目混珠。
石斑魚降低對單一市場依賴，更進軍國際市場，確實是台灣的驕傲，然而產銷調節出包，從前擔心太多魚，如今找嘸魚，農委會必得深刻檢討，絕非妄想能用其他食材替代，別讓成事已足，卻敗事也有餘。