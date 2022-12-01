【2022臺灣醫療科技展】臺大醫院跨時空智慧醫療整合應用

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臺灣大學今年攜手臺灣科技大學展出超過20組研發技術，本屆臺灣大學由臺灣大學系統科研產業化平台（Global Industry Platform of NTU System，簡稱T4GIP）統籌參展，T4GIP由國立臺灣大學、國立臺灣科技大學、國立臺灣師範大學等大學組成，將帶來醫療健康、生物技術等領域的前瞻技術與創新研究。其中臺灣大學段維新教授團隊帶來的《陶瓷頸椎椎間融合器技術》，其優異的陶瓷頸椎融合器，具有較好的生物相容性，能長時間穩定地支撐椎體，為頸椎疾病提供更強大的支持；孫啟光特聘教授團隊分享《速時新鮮組織病
理術》，結合H&E快速染色法和具十億像素之超高速介觀顯微鏡，以亞微米的高解析度拍攝公分級大面積的實時H&E新鮮組織數位影像；徐丞志副教授分享雷文虎克生技公司提供三大實驗室服務，掌握微生物培養、無菌小鼠實驗，及質譜代謝體分析等技術，提供專業、客製化、高品質的質譜分析與無菌小鼠技術服務。T4GIP期盼與觀眾一同掌握醫療健康產業契機，接軌前瞻科技與趨勢脈動。
臺大展區預計於12月1日(四)11:00隆重開幕，由臺大醫院及臺灣大學帶來的最新前瞻技術定能激發產學交流新火花，展期每日安排多場講座，不僅可現場了解團隊技術研發，更能把握機會交流、互動，誠摯邀請各界先進親臨指教。
臺大展區位址：南港展覽１館4F 攤位Ｍ820
觀展報名網址：https://www.taiwan-healthcare.org/zh/signup
2022臺灣醫療科技展網址：https://expo.taiwan-healthcare.org
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56030
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