LINE「照片過期」打不開超煩！1招神解　內行爽用好幾年

【2022臺灣醫療科技展】臺大醫院跨時空智慧醫療整合應用

【2022臺灣醫療科技展】臺大醫院跨時空智慧醫療整合應用
【2022臺灣醫療科技展】臺大醫院跨時空智慧醫療整合應用

健康醫療網

【健康醫療網／編輯部整理】2022臺灣醫療科技展 (Healthcare Expo TAIWAN) 12月1日（四）至4日（日）於臺北南港展覽館1館登場。臺大醫院聯合臺灣大學於臺大展區共同展出，帶來逾28項技術分享，除有靜態技術展出，展期間每日更有多場團隊精彩講座與現場觀眾分享互動。

我是廣告 請繼續往下閱讀
臺大醫院今年以｢跨時空智慧醫療整合應用｣為主軸，由內科部、急診醫學部、眼科部、病歷資訊管理室、遠距照護中心、物理治療中心、睡眠中心、智慧醫療中心、臺大人工智慧研究中心等單位齊聚一堂，匯集8項研發成果展出；包含了「胃相大解秘：遠距醫療AI應用」、「遠距照護中心：傷口自動判讀系統」、「睡眠呼吸中止遠距管理平台NTUH-RSAMP」、「智慧急診：以人工智慧改善急診病人流動及解決壅塞之全面性策略」、「聯邦式學習平台：利用AI建立病毒肺炎危險分級模型」等透過人工智慧技術，以遠端非接觸方式進行疾病輔助診斷；在治療輔助方面，展出「虛擬實境滑板運動訓練系統」，藉由虛擬實境技術結合滑板訓練，對平衡障礙病人進行復健治療；而在後端作業輔助方面，展出｢智慧疾病分類編碼｣，減省人工編碼時間，提升疾病分類人員工作效率。除了人工智慧技術，幹細胞等尖端醫療亦為世界醫療的潮流，今年以「超高解析度光學同調斷層掃描儀應用於再生幹細胞醫療」主題，展出可偵測細胞三維立體結構的倒立式平台，透過設備及平台可協助臨床人員獲得最精準的幹細胞資訊，進一步提升細胞培養品質，提高後續治療功效，引領再生醫學之發展。

臺灣大學今年攜手臺灣科技大學展出超過20組研發技術，本屆臺灣大學由臺灣大學系統科研產業化平台（Global Industry Platform of NTU System，簡稱T4GIP）統籌參展，T4GIP由國立臺灣大學、國立臺灣科技大學、國立臺灣師範大學等大學組成，將帶來醫療健康、生物技術等領域的前瞻技術與創新研究。其中臺灣大學段維新教授團隊帶來的《陶瓷頸椎椎間融合器技術》，其優異的陶瓷頸椎融合器，具有較好的生物相容性，能長時間穩定地支撐椎體，為頸椎疾病提供更強大的支持；孫啟光特聘教授團隊分享《速時新鮮組織病

理術》，結合H&E快速染色法和具十億像素之超高速介觀顯微鏡，以亞微米的高解析度拍攝公分級大面積的實時H&E新鮮組織數位影像；徐丞志副教授分享雷文虎克生技公司提供三大實驗室服務，掌握微生物培養、無菌小鼠實驗，及質譜代謝體分析等技術，提供專業、客製化、高品質的質譜分析與無菌小鼠技術服務。T4GIP期盼與觀眾一同掌握醫療健康產業契機，接軌前瞻科技與趨勢脈動。

臺大展區預計於12月1日(四)11:00隆重開幕，由臺大醫院及臺灣大學帶來的最新前瞻技術定能激發產學交流新火花，展期每日安排多場講座，不僅可現場了解團隊技術研發，更能把握機會交流、互動，誠摯邀請各界先進親臨指教。

臺大展區位址：南港展覽１館4F 攤位Ｍ820

觀展報名網址：https://www.taiwan-healthcare.org/zh/signup

2022臺灣醫療科技展網址：https://expo.taiwan-healthcare.org



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56030

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

【2022醫療科技展】護理公會全聯會 展現護理智慧力 守護全齡心生活

【2022醫療科技展】醫療科技與博物館同框　奇美醫療體系展現創新智慧醫療與藝術

口罩令鬆綁首日疫情下降幅度僅個位數　脫罩民眾少王必勝分析3原因

【2022醫療科技展】長庚醫療財團法人推展尖端科技醫療　成果卓越處處是亮點

我是廣告 請繼續往下閱讀