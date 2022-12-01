【2022醫療科技展】護理公會全聯會 展現護理智慧力 守護全齡心生活

護理智慧力 全齡心生活今年主題：「護理智慧力 全齡心生活」，邀請7位護理智慧王，展現護理人的小巧思、大創意，包括：安全哺乳枕、多功能注射練習模擬器、All in One重症兒童轉送急救箱、蜂鳴式胸瓶固定器、管路排排站、加護病房執行病人早期復健活動之創新照護流程及金惜皮氧氣面罩專用帶，這些創新作品不僅運用知識及與科技，讓護理流程更順暢，更增加民眾及病人的便利性、安全性及舒適性。展現出生命的關鍵時刻，從媽媽懷孕開始，到生命的最後一哩路、從個人、家庭到社區，都有護理師時時刻刻陪伴、守護著大家。
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專家講座 可獲得「護理師/士繼續教育積分」現場還舉辦精彩講座，包括：自動化藥品管理系統導入經驗、可說可看可記錄的神器、智慧輸液系統提升用藥安全與工作效能、電擊器e化管理、醫療環境與消防安全議題、電擊器e化管理、慢性疼痛非藥物性治療的新契機-以碳纖石墨烯遠紅外線治療護具為例及實現居家醫療與遠距醫療的新科技。學員完整參與一堂講座及完成簽到，可獲得「護理師/士繼續教育積分」。
聯展單位及參展項目艾慕思生物科技股份有限公司：美國Welch Allyn®病患生理量測設備
美思科技股份有限公司：美思臥床照護系統
英華達股份有限公司：全家寶全方位生理量測系統、思邁智慧輸液系統
浤鉝實業股份有限公司：電擊器管理系統
博宣寧股份有限公司：邁瑞生理監視器與注射輸液幫浦
勝捷光電股份有限公司：多功能快篩光譜定量分析檢測儀、醫療照護機構無汙染安全滅火裝置、碳纖維布遠紅外線熱敷護具
睿宏醫聯股份有限公司：智慧藥櫃、電子床頭卡
優賀普股份有限公司：aHOP自動化識別UDI條碼管理系統
這麼多精彩展出與活動還可兌換限量小禮物，歡迎蒞臨台北南港展覽館1館4樓(台北市南港區經貿二路1號)本會L517a攤位，詳細資訊請參考護理公會全聯會官網https://www.nurse.org.tw/publicUI/B/B10201.aspx?arg=8DAC714FB1873EB001
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56026
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