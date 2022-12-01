【2022醫療科技展】醫療科技與博物館同框　奇美醫療體系展現創新智慧醫療與藝術

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【精準醫療】
首先「唾液檢驗為基礎的口腔癌防治策略」以唾液檢驗為基礎的口腔癌防治策略，針對居家篩檢與臨床診斷輔助為方向，提供國人快速、準確、信賴的精準檢驗治療，大幅減少篩檢之人力物力支出、強化篩檢效率、進而有效降低口腔癌死亡率；「微量腫瘤基因完美檢測攻略」，在今年三月引進最新旗艦機種，主要發展檢測微量腫瘤基因次世代定序，只要二管血、十個工作天內即可一次獲得523個微量腫瘤基因檢測報告，以全球領先實驗室的報告時效，協助醫師診斷及規畫個人化用藥完整基因資訊；「疼痛控制與營養素檢測」，臨床發現不同的疼痛特徵，其對應的營養素缺乏情形並不相同，因此院內陸續開發21項完整的營養素檢測，提供臨床醫師在給予病人營養素補充前後，透過精準檢測確認營養素缺乏種類與程度，達成精準檢測、正確補充、獲得健康不疼痛。
【AI智慧】
醫院研發「AI添好孕」預測系統，能準確地提供人工生殖懷孕率與雙胞胎率預測，藉由具體預測機率，以便臨床醫師可與不孕症患者進行醫病共享決策，選擇植入適當的胚胎數目，在維持懷孕率的同時選擇採用不增加雙胞胎風險之人工生殖治療策略；「智慧型手術護理系統」的建構，將病人手術資訊與排程、醫衛材盤點管理、重要訊息推播與公告、訓練計畫與排派班等智能手術室作業模組，優化各項手術作業程序及智慧化自動排程與排派，有效提升手術效能和維護手術病人安全之效益；成立「癌(愛)‧有阮尬您作伴」抗癌整合式互動資訊平台，提供癌症病人零時差、零距離自我學習機會，讓病人及其照顧者得以吸收正確之照護訊息及新知。
【3D列印科技】
3D列印團隊從病人或醫護人員等使用者角度針對各族群需求，研發創新便利照護輔助工具，為全國性創新醫療，更榮獲2022年台灣創新技術博覽會四銀、二銅榮耀。此次展出的「血管模擬」是開發紅外線即時導引影像來提供一個無輻射的血管模具操作平台，結合實際臨床案例，針對困難個案進行手術計畫模擬及術前反覆演練的血管模具平台；「可調式人工血管(Port-A)彎針置入練習座」提供護理人員練習在不同傾斜角度、不同皮膚組織厚度時，如何將彎針置入該人工血管模組內；「營養吞嚥衛教品」是發展吞嚥障礙液體飲食質地性狀組合示範教具，及發展吞嚥障礙訓練工具包，方便營養師衛教及出院吞障病人返家可進食到適合質地的餐食，可協助照護者照護品質；「可計數紗布桶」運用手術紗布多功能計數裝置，自動感應顯影紗布數量，能夠快速、準確地清點紗布，避免體內遺留異物之異常事件，也可快速計算出血量；「中醫針灸盒」是可同步智能計數輔助型集針盒，協助護理人員再確認總針數，簡化工作的繁瑣，可縮短病人等待時間並且提升安全；還有開發供吞嚥障礙病人的「攜帶式抽吸器」可隨時抽吸口水保持其外貌乾淨清潔；「灌食空針」外觀設計好固定好拉，可減少或避免鼻胃插管病人腹脹的；透過科學物理的運用研發的「瞳孔直接比對器」可提供監測瞳孔尺寸的一致性；以及應用於復健領域的「智能棋盤顯示裝置」具有實務操作以及即時回饋的特色，追蹤身體功能進步狀況。
醫療的本質在於讓人們有更美好、健康的生活，奇美醫療體系陸續發展更多精準醫療與創新的產品及技術，善用高科技來幫助更多的病人，而未來將會持續秉持著「關懷、專業、效率」的核心價值，應用臨床大數據與物聯科技等建立新的服務模式，追求更專業、安心、高品質的健康照護服務，持續提升醫院的醫療水準，迎上精準健康時代的需要。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56031
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