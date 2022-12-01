被騙怕了！Whoscall進階版成長5成 「揪團」1天1元防詐
詐騙、推銷電話與簡訊逐年攀升，陌生來電辨識軟體Whoscall每年平均為每位用戶擋下4.3通詐騙、40.4通推銷電話，並辨識出83.5通商用電話，隨著詐騙簡訊氾濫，Whoscall近年也新增簡訊辨識的防詐服務，除了有免費版，還推出了《Whoscall進階版》，提供智慧簡訊管家、自動封鎖騷擾號碼、自動更新號碼資料庫、移除廣告等4大功能，可能真的被騙怕了，根據平台透露，新訂閱用戶在今年較去年成長逾5成，且為了提高使用率，首度推出揪團方案，1天用1元就能保平安。
記者周淑萍/綜合報導
Whoscall長期獲刑事局指定合作，成為人人必載的國民APP，目前全台累積用戶數達700萬戶，為了提升用戶數，降低民眾勿入詐騙陷阱，Whoscall即日起在momo購物網上推出全新優惠方案「Whoscall進階版團購組合」，內含4組一年方案的Whoscall進階版，原價2400元，團購價為1,499元。相當於每天只要1元，就能享受到Whoscall進階版的四大功能，大幅加強防詐力。
產品負責人沈琬婷表示：「過去有許多用戶反映想要幫長輩、兒女升級成進階版，但受限於原有平台需要綁定信用卡的門檻，而本次的團購組合以虛擬序號的方式提供不綁卡、不限機型、不自動續訂的Whoscall進階版訂閱模式。」方便用戶幫沒有信用的家人下訂。
《Whoscall進階版》四大功能
- 自動封鎖騷擾號碼：定期統計並驗證最新、最高頻率被回報的詐騙與騷擾號碼，例如：假冒商家詐騙、保險推銷、一接就掛等，並整合內政部警政署165提供的詐騙電話，每週更新於封鎖清單中。
- 自動更新號碼資料庫：由於詐騙、推銷騷擾號碼會不斷新增或更換，透過自動更新號碼資料庫功能，定期更新號碼資料庫維持高品質辨識率。
- 智慧簡訊管家：透過AI智慧辨識文字與連結，自動將訊息分類為一般訊息、垃圾訊息、交易訊息、促銷訊息，將眼花撩亂的各種簡訊分門別類整理好。
- 移除廣告：去除掉介面上的所有廣告，使用更順暢。