台北101疫後靈活行銷、精品加持　年營收150億元提早達標

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面對疫情趨緩，各國逐漸解封、大開國門，國際觀光客是否有回流？台北101總經理朱麗文表示，觀察自10月13日入境免居家檢疫到11月中，國際觀光客每周都有2位數的成長，最多的是歐美旅客，占比40%，再來是東南亞旅客與日韓客，占比都是約20%。
朱麗文指出雖然國門解禁、邊境開放，確實會增加本土客到國外消費的現象，但101國際精品大店在疫情期間看到台灣的消費力，陸陸續續都有改裝，也有新的精品要開，算算光是4、5樓的國際精品，堪稱10年大改裝就花了10億元裝潢或改建擴建，品牌商也看準台灣消費實力，提供最新、獨家或限量的商品，因此有信心精品消費成長動力持續到明年。
朱麗文強調，雖然過去3年受到疫情影響，但台北101行銷不斷推陳出新，增加顧客體驗與黏著度，再加上硬體設施的改善，如停車場、洗手間，以及觀景台的各項活動，包括親子互動娛樂等，都讓消費者特別有感，也因此今年營收150億元目標提早在11月就達標。
而這次舉辦雙跨年活動，三個月內橫跨聖誕節、跨年、農曆年與元宵節燈會節慶，預計將吸引1000萬人次到訪。其中89樓觀景台的跨年煙火派對，「在煙火中感受煙火的震撼」，今年新增輕食餐飲與表演活動，將更豐富跨年夜。因此10月平台首波開賣時就秒殺，即便一張要價2000元，但整體千張早就賣光光。